Desde la Plataforma por la Escuela Pública; Laica y Gratuita de Salamanca, se anima a la matriculación en centros públicos de la provincia. El periodo de presentación de solicitudes es del 18 de marzo al 06 de abril. Desde la Plataforma se continúa exigiendo que los fondos europeos para la implantación de Escuelas infantiles de 0 a 3 años se empleen en la Enseñanza Pública.

La Plataforma por la Escuela Pública de Salamanca anima a la matriculación en centros públicos ya que los centros públicos de Salamanca están excelentemente dotados, tanto de personal como de medios materiales e instalaciones, porque el objetivo de la educación pública es garantizar un derecho fundamental de la ciudadanía, sin tener en cuenta la relación coste-beneficio. Los docentes de la escuela pública son profesionales con una gran experiencia y formación que se siguen formando de modo continuo, seleccionados mediante procesos públicos de oposición bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los centros públicos no excluyen ni segregan a nadie, educan sin distinciones por razones de sexo, de raza, de creencias religiosas, económicas ni sociales; garantizan la igualdad de oportunidades para todo su alumnado; integran a las familias a través de los consejos escolares, y son democráticos en su gestión.

Son centros participativos, siempre abiertos a la innovación y a la utilización de metodologías activas, donde se potencian las capacidades y se atiende a la diversidad.

Los centros públicos ofrecen además servicios de calidad: madrugadores, comedor, transporte, actividades extraescolares…Sin olvidar que la enseñanza pública es gratuita, sin cuotas ni costes encubiertos bajo el concepto de donaciones voluntarias para entidades privadas.

En cuanto al primer ciclo de educación infantil, desde la Plataforma se quiere insistir en que es crucial para garantizar a todas las familias la igualdad de oportunidades, la equidad y la no discriminación. Pero lamentablemente esta administración no solo no apuesta por la red pública, de la que es titular, sino que claramente beneficia intereses privados. Desde la Plataforma se anima a las familias a solicitar en primer lugar los colegios e institutos públicos en su impreso de solicitud, porque los centros educativos públicos son garantía del derecho a la educación con calidad, equidad y diversidad. Y que, a través de los Consejos Escolares, reclamen la necesidad de plazas de 0-3 años.

