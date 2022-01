La ONCE dedica el cupón del domingo a los 'charros', gentilicio de los habitantes de Salamanca

Presentación del cupón de la ONCE en el Ayuntamiento de Salamanca

Charros y charras protagonizan el cupón de la ONCE del domingo, 30 de enero, dentro de la serie que la Organización dedica a los gentilicios más singulares de España. De este modo, cinco millones y medio de cupones que llevarán impresa la frase ‘Somos Charros’ acompañando a una imagen de la Casa de las Conchas extenderán la denominación de los habitantes de Salamanca a todos los rincones de nuestro país.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, han presentado hoy este boleto, -que repartirá un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a otros cuatro cupones-, en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Recepciones del Consistorio y al que ha asistido también la directora de la ONCE en Salamanca, María Ángeles Ruano, y el consejero de la ONCE Juan de la Mata.

El regidor municipal ha destacado que esta iniciativa se convierte en una oportunidad única para promocionar la ciudad. Y no solo eso, pues en esta ocasión, como ha subrayado, “este cupón nos va a permitir presumir de nuestra identidad y del orgullo de ser salmantinos”. “Salamanca es grande por la enorme talla humana, por la calidad de sus gentes, personas trabajadoras, serias, luchadoras, entusiastas alegres y vitales con gran capacidad de sacrificio para hacer que la ciudad avance y que sea un referente en muchos ámbitos. Hoy Salamanca es lo que es gracias a las aportaciones de generaciones de charros que se han dejado la piel para construir una ciudad cada vez mejor”.

Por su parte, Ismael Pérez ha señalado que se trata de un cupón del que todos nos sentimos orgullosos. “La ONCE tiene un camino paralelo con la sociedad y representamos lo que somos porque trabajamos para gente. Lo vamos a seguir haciendo”, ha añadido a la vez que ha manifestado que esta iniciativa está pensada para tocar el corazón de todas las gentes, sobre todo de las que siendo de aquí han tenido que salir fuera y que tienen en su cabeza el deseo de venir de nuevo a su tierra”.

