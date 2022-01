Iglesias "tenía un dolor de cabeza horrible” para no acudir al Juzgado de Salamanca a declarar

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, ante preguntas de los medios de comunicación, aprovechando la visita de Ana Pastor a la ciudad, respondió por su ausencia el pasado lunes en el Juzgado de Instrucción número dos donde debía comparecer como investigado por la presunta financiación ilegal del PP en la primarias de 2017. Iglesias, quien se acogió a su derecho a no declarar, intervino por videoconferencia aduciendo malestar por la administración de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna.

Así, preguntado por su estado actual de salud, Javier Iglesias aseguró encontrarse ya "perfectamente. La verdad es que tuve un dolor de cabeza horrible que no se lo deseo a nadie. Por lo que me dicen, es bastante común con la tercera dosis. Fue un día complicado, la verdad”, tras haber sido vacunado a las 15.00 horas del domingo, aproximadamente. “Con la primera no me pasó nada, con la segunda estuve un poquito peor, y con la tercera tuve una importante reacción”, zanjó.

Sigue los temas que te interesan