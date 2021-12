Castaño avanza que Cs de Castilla y León "está muy lejos" del programa de Luis Tudanca

El portavoz de Cs en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, que también llevó las negociaciones de los Presupuestos de la Junta, compare en Salamanca ante los medios de comunicación, acompañado por Ana Suárez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, donde Cs gobierna con el PP, para "dejar claro que el programa de Luis Tudanca está muy lejos del programa de Cs", ante unos posibles pactos tras el 13F.

No obstante, para Cs de Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "ya no es confianza de Cs, pero hay que tener en cuenta que el PP es una cosa y Fernández Mañueco es otra", dejó claro Castaño. Por ello, en el hipotético caso de que el PP necesitara los votos de Cs en las Cortes de Castilla y León para poder gobernar, "Mañueco no sería nuestro candidato".

Castaño, actor principal en todas las negociaciones entre el PP y Ciudadanos, tanto para el pacto de Gobierno como para los Presupuestos, también quiso dejar "en entredicho" las afirmaciones de Mañueco respecto a una moción de censura. Así, fue claro al asegurar que "jamás hemos pensado en hacer una moción de censura, como bien sabe Mañueco, ya que tuvo la lealtad de los once procuradores de Cs cuando la presentó el PSOE".

