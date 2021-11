Gemma Villarroel deja claro que "nadie entendería un adelanto electoral en Castilla y León"

Ante las continuas denuncias del PSOE de Salamanca por la gestión de la vacunación de gripe y tercera dosis de COVID, en los pueblos de la provincia, Villarroel pide a los socialistas que "aporten soluciones y que dejen de embadurnar todo, como nos tiene acostumbrados".

Preguntada exactamente por la expresión utilizada por el portavoz socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, quien habló hace unos días de "colas de la vergüenza", Villarroel fue tajante, "no me espero otra cosa del PSOE que lo único que hace es esperar a ver qué medidas y soluciones adopta la Junta de Castilla y León para ponerse en contra".

Por el contrario, según matizó la política leonesa, “lo que no hace es aportar”, en un momento “tan delicado” con la crisis sanitaria. “Si ponen soluciones y alternativas encima de la mesa estarán encantados de escucharlas y de ponerlas en marcha. A nadie le puede entrar en la cabeza que Ciudadanos no quiera hacer el mejor trabaja pasible, evitar estas colas y que no haya ningún problema”, reiteró.