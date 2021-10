Cs cree que se incumplen promesas a la Comunidad por las concesiones de Sánchez a sus socios

“Los presupuestos de Sánchez nada tienen que ver con beneficiar a los españoles. Vamos a pagar sus deudas con nacionalistas y populistas”, ha criticado la coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel.

Villarroel ha realizado estas declaraciones al término de la Junta directiva de la formación liberal, en el día que el Gobierno central ha presentado los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados.

“Son unos PGE particulares de Sánchez que nada tienen que ver con beneficiar a los españoles. Todos los españoles vamos a pagar las deudas de Sánchez con Podemos, ERC y Bildu”, ha argumentado.

En este sentido, ha recordado que Ciudadanos, como liberales, no apoyarán las cuentas “porque torpedean el libre mercado en materia de vivienda. Son PGE que no piensan en el interés general, no mejorar la vida de los españoles e incrementan los desequilibrios y conceden privilegios a una parte de España”

Al respecto, Villarroel se ha comprometido que los recursos procedentes de los Fondos Europeos, que se gestionen desde las consejerías de Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, “se van a gestionar para hacer frente a la situación económica derivada de la pandemia, con el objetivo de beneficiar el interés de todos los castellanos y leoneses”

Finalmente, ha exigido el abono del IVA adeudado a CyL, correspondiente a 2017. “Tras cuatro años no tiene más para tirar hacia delante, ni poner más excusas”.

