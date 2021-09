Villarroel ve el pacto PP-Cs "como el primer día" y apuesta por agotar la legislatura

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, ha sido tajante al asegurar que para la formación naranja el Pacto de con el PP está "como el primer día" y ha augurado que la legislatura llegará hasta el final porque a la Comunidad "le hace falta", como informa Europa Press.

"Lo importante, y lo que yo creo que hay que poner en valor y que es lo justo, es que después del debate se salga con una medida concreta, con un consenso y que todos a una vayamos con la intención de mejorar los proyectos y de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses y de los servicios", ha defendido Villarroel que ha puesto como ejemplo la conjunta sobre sanidad que salió adelante en el pleno de esta semana.

"Nosotros seguimos trabajando día a día pasa sacar adelante ese Acuerdo de Gobierno de cien puntos y para sobrevivir a una pandemia mundial y para gestionarla de la mejor manera posible, que también ha llevado mucho esfuerzo por parte de todo el mundo, no sólo de los políticos", ha sentenciado.

Recomienda al PSOE que aprenda de los errores

Por otro lado, ha considerado "un poco absurdo" que el PSOE presentase una nueva moción de censura en Castilla y León --podría hacerlo a partir de marzo de 2022-- ya que, según ha asegurado, "el mismo" que en la fallida primera moción y sólo supondría hacer "perder el tiempo a todos". "Ya lo han hecho. Golpear dos veces en la misma piedra me parece poco inteligente. Yo no lo haría, ya hay un antecedente", ha aseverado Villarroel que ha recomendado a los socialistas que aprendan de los errores y de las experiencias fallidas.

Villarroel se ha referido a los once procuradores de Ciudadanos como "personas comprometidas, honestas y de palabra" y a las que no se puede ni presionar cada día "porque es injusto" y porque "no se lo merecen", ha añadido en otro momento de la entrevista en la que ha recordado que como liberales respetan la libertad individual de cada persona.

"Es mejor ir paso a pasito y hacer las cosas bien. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente porque no se pueden crear expectativas ni hacer planes a largo plazo", ha concluido.