La Junta descarta la implantación inmediata del pasaporte COVID

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha puntualizado hoy que "de momento no nos estamos planteando implantar de manera inmediata" el pasaporte COVID en la Comunidad, dado que el crecimiento de los contagios "es de un ritmo muy bajo y en principio no parece estar afectando a nuestra saturación hospitalaria". En el caso de que se pusiera en marcha, "habría que definir dónde y en qué circunstancias" debería estar operativo el pasaporte, es decir, en "los sitios" donde hay más riesgo, como pueden ser "interiores, donde no se usan mascarillas, en sitios mal ventilados o donde se producen mayores aglomeraciones de personas".

Igea ha efectuado estas afirmaciones durante su visita esta mañana a la sede del Ecyl en el barrio trastormesino de San José. El también viceconsejero de Ordenación del Territorio,Transparencia y Acción Exterior ha subrayado que el objetivo del pasaporte COVID "no es restringir la actividad, sino promocionar la vacunación". Igea ha recordado a la ciudadanía que las personas que aún no se han vacunado tienen muchas más posibilidades de contagiarse "y de acabar en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos". En este sentido, ha realizado un llamamiento a "ese pequeño porcentaje de la población que aún no se ha vacunado a que vaya a vacunarse, porque esto todavía no ha acabado y no sabemos cómo se va a portar la epidemia a medida que se van quitando las restricciones". Igea se ha mostrado prudente respecto a la evaluación de la situación epidemiológica, pero ha apelado también a "la prudencia", especialmente durante los periodos vacacionales, como este próximo puente de Todos los Santos.

