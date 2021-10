Castilla y León no implantará nuevas restricciones ante el crecimiento de la incidencia COVID

Noticias relacionadas El pasaporte Covid podría llegar a Castilla y León si hay un crecimiento de la incidencia

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, descartó hoy que el Gobierno autonómico vaya a tomar nuevas medidas restrictivas frente al COVID a pesar del “nuevo crecimiento de la incidencia” al que aseguró que se encamina la Comunidad.

En declaraciones ofrecidas en una entrevista realizada por Roberto Mayado en La Brújula de Castilla y León de Onda Cero y recogidas por ICAL, Igea señaló que la Junta sí podría entrar a valorar otras medidas como “la utilización del pasaporte COVID en algunos ambientes”, si bien es una medida que tendría que determinar el Consejo de Gobierno y que, por el momento, no es una situación que se plantee para esta semana.

“Nuestra intención es intentar no restringir actividades, pero nos mantenemos atentos a la evolución de la pandemia”, concedió Igea, reiterando que el uso del pasaporte COVID, como ya se realiza en Galicia y “otras Comunidades y países”, se podría plantear “para dar un impulso adicional a la vacunación de aquellos que se resisten”, aunque recordó que Castilla y León tiene “un porcentaje de inmunización muy alto”.

En cualquier caso, Igea sí se mostró contrario a la carrera de anuncios para quitar restricciones que han emprendido algunas Comunidades autónomas como Madrid, donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció la retirada de las mascarillas en los recreos y planteó la posibilidad de quitar la obligatoriedad de su uso en interiores a partir de enero.

“No es bueno dar ese tipo de mensajes porque no son posibles”, explicó Igea, recordando que el uso de la mascarilla y el metro y medio de distancia son “normas nacionales de obligado cumplimiento” en las que las comunidades no pueden decidir por su cuenta. Por ello, planteó que “lo más sensato es caminar todos de la mano” y reiteró que “no es una buena idea cambiar las normas en el ámbito escolar” cuando aún no se sabe si se autorizará o no la vacunación contra el COVID a menores de 12 años.



Horizonte optimista



En cuanto al horizonte sobre la pandemia que se plantea de cara a los próximos meses, Igea afirmó que “aunque sorprenda a mucha gente, por primera vez en estos meses soy optimista”. “Nos queda muy poquito”, aseguró el vicepresidente de la Junta, que a pesar de estar obligado a “ser prudente”, también afirmó que están “obligados a darle una esperanza a la población”.

Y es que, como manifestó Igea, “cuando uno hace repaso de la historia de las pandemias, no hay ninguna que tenga picos más allá de los dos años, con lo que nos tiene que quedar poco”. A partir de ahí, esgrimió que “puede que se convierta en un virus estacional” y que, entonces, su labor es “estar pendientes de ver si hacemos campañas estacionales de vacunación como la gripe”, pero que, en cualquier caso, “estamos cerca del final, de volver a la normalidad”.

Por último, reiteró que la Junta tiene la intención de simultanear la campaña de vacunación de la gripe con la de inoculación de terceras dosis frente al COVID a los mayores de 70 años, en una campaña que comenzaría “a partir de la próxima semana”.

