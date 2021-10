Las ONG certificarán situaciones de vulnerabilidad para facilitar el acceso al IMV

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado hoy, durante su visita a la capital salmantina, que en las próximas semanas se posibilitará a determinadas ONG que sean colaboradoras de su departamento la posibilidad de certificar situaciones singulares de personas sin hogar y similares para que puedan ver reconocido su derecho al Ingreso Mínimo Vital. Con este nuevo mecanismo, el Ministerio de Inclusión pretende ayudar a aquellas personas que viven en la calle o carecen de ingresos y que no pueden ser detectados a través de los padrones municipales, con el fin de que puedan optar al IMV.

Escritá ha subrayado, durante sus declaraciones a los peridistas, los beneficios que ha supuesto la creación del Ingreso Mínimo Vital para las capas de la población más desfavorecidas, dado que se ha puesto en marcha “en un tiempo récord”, de manera que a finales de este año alcanzará ya a mas de 800.000 personas. Y todo ello es posible porque "cada vez quedan menos expedientes por tramitar y cada vez se tarda menos en resolverlos”.

El ministro tambien valoró en términos muy positivos que los trabajadores de los Servicios Sociales de los ayuntamientos ya estén certificando "situaciones muy singulares que no se pueden registrar a través del padrón de personas sin hogar”. A esta estrategia se sumarán en las próximas semanas las ONG colaboradoras del Ministerio. Se trata, ha enfatizado, de "un cambio enorme en España y el objetivo es que no haya nadie vulnerable en España que no tenga una red de acogida".

Precisamente, Escrivá visitó esta mañana las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca, donde intercambió impresiones sobre la labor que llevan a cabo sus trabajadores del INSS, entre las que se encuentra, precisamente, la tramitación de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital. También visitó el Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde Carlos García Carbayo, y conoció la actividad que vienen desarrollando en este sentido los trabajadores sociales del Consitorio salmantino.

