Pandiella augura que el porcentaje de curación del cáncer de mama llegará al 98% en 2040

El porcentaje de curación del cáncer de mama alcanzará el 98% en el año 2040. Éste es el esperanzador pronóstico que esgrime el prestigioso científico del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Atanasio Pandiella, quien ha comparecido hoy ante los periodistas acompañado por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la USAL, José Miguel Mateos, y la directora de la Fundación CRIS contra el cáncer de mama, Marta Cardona.

Pandiella se ha mostrado prudente a la hora de aventurar más porcentajes, aunque sí ha puntualizado que, muy probablemente, se podría rozar el 100% de supervivencia a mediados de este siglo, siempre y cuando se mantenga el actual ritmo de investigaciones. En estos momentos dicho porcentaje se sitúa en el 80%. Pandiella ha efectuado estas declaraciones con motivo de la renovación por parte de la Fundación CRIS de su acuerdo de colaboración, durante tres años más, con el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca para seguir investigando sobre los cánceres de mama más agresivos (triple negativo y Her2+). Un proyecto que lidera Atanasio Pandiella junto al doctor Alberto Ocaña (Universidad de Albacete y Hospital Clínico San Carlos) y que han conseguido grandes logros en la lucha contra este tipo de cáncer y que han sido decisivos para los tumores con peor pronóstico o que se vuelven resistentes a los tratamientos.

Con este nuevo acuerdo, la fundación CRIS hace aún más firme su lucha contra el cáncer de Mama Her2+, que afecta a un 15% de las pacientes, donando 210.000 euros por tres años más. Desde 2012 en el Proyecto CRIS de Cáncer de Mama, sus investigadores han tratado de analizar los mecanismos moleculares que provocan las resistencias a los tratamientos y buscar terapias adecuadas para los cánceres más agresivos de cáncer de mama, abriendo una nueva puerta a la esperanza para las pacientes. De esta forma, la aportación total de la Fundación CRIS al equipo del CIC salmantino supera los 600.000 euros. Además, Marta Cardona ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que aportan fondos a la fundación para poder seguir sufragando estas investigaciones.

Por su parte, Atanasio Pandiella ha subrayado que "sin el apoyo de la Fundación CRIS, no podríamos estar trabajando en este proyecto de investigación. Las donaciones de sus socios y empresas nos permiten no parar en estas investigaciones, porque no queremos ni lo vamos a hacer". En este sentido ha añadido que "gracias a aportaciones como ésta, tengo la esperanza de que yo llegue a ver el final del cáncer de mama y espero que se encuentre un tratamiento para los casos más complicados hacia mediados de este siglo". Además, ha subrayado que, aunque las ayudas del Estado y de la Junta de Castilla y León son importantes, resuiltan "insuficientes" y sin las aportaciones de fundaciones como CRIS estas investigaciones no tendrían continuidad.

El vicerrector de investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos, tuvo también palabras de especial agradecimiento para la Fundación CRIS y ha subrayado que "el trabajo y el apoyo de fundaciones como CRIS contra el cáncer permiten a los investigadores, y por consecuencia a la sociedad, avanzar y disponer de recursos que de otra manera no sería posible".

Nuevas terapias

Con esta renovación, los investigadores tienen el objetivo final de crear nuevas terapias para tratar de manera efectiva a las pacientes de tumores Her2+ que se vuelven resistentes a los tratamientos. “Hasta principios de siglo solo había dos tipos de tratamientos para este tipo de cáncer, ahora hay tres más. Cada vez tenemos más herramientas terapéuticas y para mí, ese es el valor de la investigación. Con este proyecto queremos desarrollar una nueva estrategia de tratamiento de HER2+ que se sume a los que ya hay", ha explicado Pandiella.

Para ello se desarrollarán dos estrategias complementarias relacionadas con los anticuerpos unidos a fármacos, en los que estos investigadores son expertos. Estas terapias consisten en utilizar anticuerpos (moléculas que actúan como misiles teledirigidos) combinados con fármacos muy potentes. Estas terapias, al ir muy dirigidas a las células tumorales, provocan mucho menos daño a las células sanas y son un campo muy activo de investigación.

Pese a la agresividad del tipo de tumores HER2+, los avances de este grupo CRIS de investigación han abierto una nueva puerta a la esperanza de estas pacientes con mal pronóstico o con una recaída prácticamente segura. La última barrera consiste en buscar maneras de combatir las resistencias a los tratamientos.

