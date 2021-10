Salamanca, pionera mundial en cría industrial de insectos para una futura alimentación humana

Salamanca se ha convertido en pionera mundial en la transformación industrial en clave verde, y empeñada en encontrar alternativas a la producción primaria para la alimentación de la población mundial. Hace siete años, nacía en la provincia de Salamanca, concretamente en Doñinos de Salamanca, una empresa, MealFood Europe, llamada hoy Tebrio, dedicada a la cría y transformación del insecto Tenebrio Molitor. De este inicio, hace pocas fechas, la empresa anunció la creación de un complejo biotecnológico industrial, único a nivel mundial, en la capital salmatina. Esta planta creará 200 empleos con una inversión de 50 millones de euros.

De la mano de Adriana Casillas, CEO de Tebrio, merece la pena descubrir la actividad de esta empresa, ya que propone una alternativa real para solventar varios grandes desafíos a los que se enfrenta la población mundial: la escasez de alimentos, y la contaminación y agotamiento de los recursos naturales, fruto de sistemas productivos intensivos en el sector primario, que atentan contra el medio ambiente y contribuyen al cambio climático.

En resumen, Tebrio se dedica a criar, transformar y diversificar los usos de un insecto muy especial: el Tenebrio Molitor o gusano amarillo de la harina. En sus inicios, la empresa enfocaba esta materia prima para su uso en la alimentación animal, al tratarse de un producto natural, rico en proteínas y también para su uso en la agricultura, al generar fertilizantes con gran cantidad de nutrientes esenciales, así como materia orgánica que mantiene una relación de carbono/nitrógeno óptima y mejora las capacidades del suelo y las interacciones de la planta con el medio.



Planta de producción de gusanos en la empresa salmantina Tebrio Salamanca

Líder mundial en la transformación del gusano amarillo de la harina

Con el tiempo y la experiencia, pronto se hizo evidente una nueva realidad para los responsables de esta empresa salmantina: ¿Y si este alimento que es capaz de nutrir a plantas y animales de forma sostenible, pudiera servir también para consumo humano? A todo ello responde, para EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Adriana Casillas.

¿Cuál es la actividad de Tebrio?

Tebrio es la compañía líder, a nivel mundial, en la producción y transformación del insecto Tenebrio Molitor, o coloquialmente conocido como el gusano amarillo de la harina, en cuatro productos principales: abono orgánico para plantas, alimentación con proteína sostenible para mascotas y ganadería, artículos para su uso en acuicultura, y la quitina obtenida a partir de la cabaña del escarabajo para desarrollar un plástico biodegradable.

Somos los primeros, registrados en el mundo, como productores de materias primas a base del tenebrio molitor, para fabricar piensos para alimentación animal. También los primeros registrados en el mundo para la venta del excremento del Tenebrio Molitor como biofertilizante. Tenemos una tecnología y maquinaria industrial patentada en más de 126 países. Tebrio ha desarrollado con éxito el reto tecnológico de industrialización de la cría masiva de insectos, apoyándose en la Industria 4.0.

En comparación con otro tipo de ganadería, Tebrio necesita 90% menos de agua y 80% menos de tierra cultivable para producir un 500% más de proteína. Tebrio no emite gases de efecto invernadero (incluido el metano y el amoniaco).

¿Qué importancia tiene la alimentación sostenible de futuro?

A día de hoy, existen muchas tendencias en relación a alimentación del futuro, debido a que los sistemas tradicionales de producción de alimentos, junto con el crecimiento de la población mundial, y los efectos catastróficos que va a originar el cambio climático, nos están obligando a reformular las cadenas de valor dentro del sector de la alimentación. Los insectos tienen y tendrán un papel fundamental a la hora de modificar esas cadenas de valor, sobre todo de cara a modificar la manera en la que producimos alimentos en la actualidad.

Nueva alimentación Los insectos. Tienen y tendrán un papel fundamental a la hora de modificar la manera de producir alimentos en la actualidad. Y han llegado para quedarse.

¿Es rentable la cría industrial de insectos para alimentación animal?

Ese es el gran reto que muchas empresas están teniendo. Conseguir una nueva materia prima, sostenible y de gran valor para el mercado de la alimentación, pero que pueda competir en cantidad y precio con las existentes. En Tebrio siempre hemos tenido muy claras estas premisas, y podemos comunicar que así es, que gracias al trabajo realizado durante años, nos posicionamos como una empresa que sí compite en precios de mercado global.

¿Qué es el nuevo complejo biotecnológico industrial, a crear en Salamanca?

Tebrio es una empresa biotecnológica, usa procesos biológicos para conseguir sus productos, y con una gran base tecnológica. Toda nuestra cadena de producción está automatizada y digitalizada, al abrigo de las tecnologías 4.0, y desarrollos tecnológicos industriales propios, lo que nos va a permitir sacar al mercado más de 100.000tn/año de productos premium y 100% naturales.

¿Por qué Salamanca?

Salamanca es un enclave magnífico para nuestra actividad. Estamos cerca, tanto de proveedores como de clientes, reduciendo nuestra huella de carbono, lo que junto con nuestra propia actividad, y 'manera de hacer' tecnológica, resulta que nuestra empresa se convierte en una empresa con Huella de Carbono Negativa. Además, los socios co-fundadores somos de Salamanca, por lo que se han juntado diversas variables para escoger este emplazamiento.

Salamanca. Los socios y fundadores, salmantinos. Se han juntado diversas variables para escoger este magnífico emplazamiento para nuestra actividad.

¿Este tipo de nueva alimentación puede ser una alternativa a la escasez de alimentos, a la superproducción y a la contaminación?

Exactamente. Por poner un ejemplo, las capturas de peces en el mar, con los que se estaba alimentando a otros peces, se ha reducido drásticamente. Ello debido a que los mares necesitan repoblarse. Si además consideramos que la población mundial va en aumento, con unas estimaciones de 10B de personas en el mundo en 2030, los insectos son una materia prima excelente para complementar el déficit previsto, que se considera será de 200M/tn año ya en el año 2025. Además, los insectos se alimentan de subproductos de otras actividades agroalimentarias, convirtiendo esos productos de muy bajo valor en productos premium, gracias a la actividad biológica de nuestro insecto. En temas de contaminación, estamos hablando de que la actividad productiva de Tebrio no emite gases de efecto invernadero, como CO2 ni metano ni amoniaco, por lo que es una actividad muy respetuosa con el medio ambiente.

Los recursos naturales son escasos, y cada día tiene mayor influencia en la supervivencia humana y animal.

Por supuesto. En cuestión de recursos naturales, nuestra actividad consume un 90% menos de agua que otras especies ganaderas, así como reducimos en un 97% la necesidad de tierra cultivable para establecer nuestra actividad. Si además añadimos que nuestros productos, utilizados en sus diferentes sectores, aumentan la productividad de cultivos, animales, etc, nos damos cuenta de que, definitivamente, los insectos han llegado a las cadenas de valor para quedarse.

Adriana Casillas (CEO) y Sebas de Diego (CTO de Tebrio) Salamanca

¿Qué es el gusano Tenebrio Molitor o gusano amarillo de la harina?

Es un coleóptero que comenzó a convivir con el hombre desde que la agricultura se asentó como modelo productivo. Se trata del insecto que se encontraba en forma de larva, o de escarabajo, en los silos de cereales, por eso el nombre común de gusano de la harina.

Ahora se nutre a los animales, ¿y si fuera capaz de nutrir a los humanos?

Existen millones de personas en el mundo que ingieren insectos, como en Asia o en Latinoamérica. No obstante, no forma parte de la cultura europea. Pero... Las cadenas de valor son caprichosas. En Europa estamos alimentando con insectos a animales, que después vamos a ingerir los humanos. Por lo que se podría decir que esta es una de las maneras en las que los insectos entran dentro de la cadena alimentaria humana. Pero también es verdad que ya existe una forma más directa de ingerirlos, aunque actualmente la sociedad europea no esté preparada para hacerlo directamente. Por eso, se incluyen dentro de otros alimentos con carácter funcional, y de esta manera, la cultura europea los acepta.

El Tebrio Monitor o gusano amarillo de la harina Salamanca

