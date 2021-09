La subida del SMI a 965 euros "permite a miles de familias salmantinas aumentar sus ingresos"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca destaca el beneficio que supone la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno de España para miles de familias que residen en la capital salmantina. Así, además de aumentar sus ingresos, podrán acogerse a beneficios fiscales a la hora de pagar impuestos, precios o tasas recogidos en las ordenanzas municipales.

En concreto, tras este incremento, el salario mínimo se sitúa en 965 euros, aplicable desde el 1 de septiembre de 2021 con carácter retroactivo, una modificación que permitirá a muchas más familias acceder a las ventajas fiscales que contemplan las ordenanzas del Consistorio salmantino que están vinculadas a este índice para calcular la renta familiar. De esta manera, tendrán derecho a más bonificaciones al aumentar los límites de renta establecidos según el siguiente baremo:

Familias de 6 miembros que no superen 4 veces el SMI. Familias de 5 miembros que no superen 3,5 veces el SMI Familias de 4 miembros que no superen 3 veces el SMI. Familias de 3 miembros que no superen 2,5 veces el SMI. Familias de 2 miembros que no superen 2 veces el SMI.

Por ejemplo, más familias numerosas cuya renta se sitúe dentro de esos límites podrán solicitar una bonificación del 90 % en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). En 2020, fueron 279 las que se beneficiaron de esta ventaja, un número que ha aumentado tras cada subida del salario mínimo y que seguirá en esta línea gracias al nuevo incremento.

Bonificaciones fiscales en la ciudad

Del mismo modo, en el caso de la tasa por recogida de basuras, también serán muchas más familias las que van a poder acogerse al 50 % de bonificación fiscal en función del SMI, al igual que ya hicieron el año pasado 2.769 unidades familiares. Esto mismo se puede extrapolar a las ordenanzas municipales que se aplican para acceder tanto a la Escuela Municipal de Música y Danza como para el uso de instalaciones deportivas municipales.

Aparte de todos los beneficios fiscales vinculados a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Salamanca, también cabe señalar que el incremento de las retribuciones de miles de trabajadores gracias a la subida del SMI supone un impulso fundamental para el aumento del consumo y, por tanto, para la dinamización de la economía local y la creación de empleo en un momento clave para la recuperación y la reactivación de la ciudad.

Los concejales del PSOE ponen en valor la apuesta del Gobierno de España por salir de la crisis actual subiendo los salarios y no bajándolos, como sucedió en la anterior crisis económica, y recuerdan la evolución ascendente del salario mínimo: en 2018 partía de la cantidad de 735 euros, en 2019 se produjo una subida hasta los 900 euros, en 2020 y 2021 se fijó en 950 euros y ahora se incrementa otros 15 euros. Es decir, en total, el SMI ha subido un 31 %, 229 euros en los últimos tres años, un dato muy positivo que cumple con las recomendaciones de la Carta Social Europea para avanzar hacia el objetivo de alcanzar el 60 % del salario medio al final de la legislatura.

