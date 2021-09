Escrivá anuncia que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 más que el IPC

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este miércoles que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 por encima del IPC.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el ministro ha indicado que, al igual que ocurre con el salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones mínimas y no contributivas son un mecanismo "muy potente" para la redistribución de renta y contribuye a ir cerrando la brecha de desigualdad.

"En los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía (...) Subirán más que el IPC", ha adelantado Escrivá, que no ha precisado la cifra concreta en que se revalorizarán las pensiones mínimas y no contributivas.

Precisamente, CCOO y UGT pidieron la semana pasada, en el marco de la mesa de diálogo social que negocia la segunda pata de la reforma de las pensiones, que se garantice "de manera estructural" la suficiencia de las pensiones más bajas, reclamando que en los PGE de 2022 se incluyera ya una primera medida orientada a ese objetivo: subir las mínimas y no contributivas por encima del IPC, que es lo que se revalorizarán el año próximo las pensiones con carácter general.

En sus declaraciones, Escrivá ha defendido la indexación de las pensiones con el IPC, como recoge la reforma acordada con los agentes sociales y a la que el PP ha presentado una enmienda a la totalidad para defender la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

"En todos los países de Europa las pensiones se indexan con el IPC o con los salarios (...) Las personas mayores no tienen capacidad de ajuste o reacción para mantener su poder adquisitivo y lo que supondría la reforma de 2013 es que una persona con una pensión de jubilación de 1.000 euros al mes percibiría 700 euros en términos reales (por la pérdida de poder adquisitivo derivada de no subir la pensión con el IPC)", ha subrayado.

El ministro ha sido muy crítico con la "desquiciada" reforma del PP de 2013, que condenaba a los pensionistas a ver revalorizada su pensión sólo un 0,25% cada año y a perder así poder de compra. Además, ha advertido de que el factor de sostenibilidad planteado en dicha reforma provocaba pérdidas en la cuantía de la pensión, "penalizando extraordinariamente a los jóvenes".

"Con el factor de sostenibilidad, un joven que ahora tiene 20 años, al jubilarse tendría una pensión un 20% menor. La reforma de 2013 es una cosa desquiciada. No soporta ningún análisis y está mal diseñada por todos lados", ha advertido.

Con la reforma que Escrivá ha consensuado con los agentes sociales partiendo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el factor de sostenibilidad se deroga y se reemplaza por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, cuyos términos generales están pactados en el acuerdo con sindicatos y empresarios, según ha apuntado el ministro.

"El factor de sostenibilidad ajustaba las pensiones de los que entran en función de la esperanza de vida. Eso no tiene mucho sentido. El problema de sostenibilidad de las pensiones está en las próximas dos décadas (por la jubilación de los baby boomers). Después, a partir de 2050, el gasto en pensiones vuelve a niveles manejables. Si todo lo que hemos hecho en esta reforma no terminara de cuajar, dentro de X años lo volveríamos a replantear y ese es el mecanismo de equidad", ha indicado.

Enmienda a la totalidad

Así pues, con una reforma "bien pergeñada", que es fruto del acuerdo social, que está avalada por Bruselas y que sigue las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, el ministro no entiende por qué el PP, que votó a favor de dichas recomendaciones, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma de las pensiones que se debatirá mañana en el Congreso.

"Me produce mucha tristeza. No voy a desvelar las conversaciones que he tenido en privado, pero me produce perplejidad. A ver quién del PP defiende mañana la enmienda. Tendríamos que tirar de hemeroteca y ver lo que han dicho en el Pacto de Toledo durante estos meses, aparte de lo que me ha dicho a mi la jerarquía del PP en privado", ha señalado.

Al ministro le produce además "mucha desazón" que se juegue con los intereses de 9 millones de pensionistas "por razones partidistas de corto plazo", que es "la única explicación" que encuentra a la enmienda del PP.

Afiliación

Preguntado por los datos de afiliación del mes de septiembre, que se conocerán en unos días, Escrivá ha avanzado que septiembre será tan bueno como agosto, cuando los ocupados aumentaron en 80.000 personas en términos desestacionalizados.

"Septiembre no sólo ha ido muy bien, sino que estamos teniendo un final de mes muy dinámico, lo que apunta a que octubre va a ser también bueno. Se van a dar crecimientos muy significativos del empleo, hay una dinámica en la actividad económica desde el mes de mayo y va a más", ha resaltado el ministro.

En relación al acuerdo para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero, Escrivá ha destacado que es mérito de todos los que han participado en el mismo.

"El cómo se acuerda, quién se pone la medalla y el ruido previo, todo eso da igual. Lo importante es el acuerdo", ha afirmado al ser preguntado si el pacto con los agentes sociales fue mérito suyo o de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

