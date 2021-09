Fernando Castaño: "Salamanca está otra vez de moda. Ha vuelto el turismo a la ciudad"

En esta jornada de lunes, cuando Salamanca se convierte en el epicentro internacional de la gastronomía del ibérico, se celebra el Día Internacional del Turismo. La ciudad de Salamanca y su provincia se acercan a la normalidad de 2019, en cuanto a visitantes y pernoctaciones, así como la celebración de eventos. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, hace balance y avanza para EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, nuevas actuaciones en turismo para la ciudad.

El Día Mundial del Turismo, ¿qué tiene que decir como concejal de Turismo?

Celebramos el Día del Turismo por todo lo alto. Parece que ha vuelto el turismo. Salamanca está otra vez de moda, al igual que el resto de España. Los ánimos están bastante firmes, y ahora encaramos la temporada baja, pero lo hacemos con otro ánimo distinto a como empezó el verano.

¿Cuál es la situación del turismo en este momento en Salamanca?

Eso es complejo. Hemos tenido un mes de agosto, yo diría histórico, porque aunque nos hemos quedado un poquito por debajo del máximo histórico de 2019, hay que contar que Salamanca, al igual que toda Castilla y León, la gente que tiene pueblo, han regresado al mismo. Después de 30 o 40 años, han estado los pueblos hasta arriba. Eso también son turistas que terminan acercándose a nuestra ciudad. Cualquiera que haya pasado por las calles de Salamanca en agosto, habrá pensado que estaba en septiembre, porque bullía con las terrazas llenas, los comercios, la hostelería, todo.

¿Qué tiene el Ayuntamiento propuesto de aquí para adelante ahora que ya se vuelve a la normalidad?

El Ayuntamiento tiene previsto mantener las medidas de estímulo, sobre todo, a través de los bonos de hostelería del dos por uno. Están funcionando muy bien. Ell sector lo ha cogido como tiene que acogerlo, lo está usando para empezar a llenar los hoteles. Es un bono, además, que cumple las reglas de sencillo, fácil y y directo, porque el usuario con dos clicks puede contratar las habitaciones de hotel. Vamos a mantener esos estímulos, porque mantener un hotel abierto significa dar de comer a mucha gente, no solo a los que trabajan en el hotel, sino restauradores, comerciantes, a muchísimas personas.

¿Y qué esperamos de aquí para adelante, en cuanto al turismo?

Creo que viene un año o dos años que pueden ser buenos. Lo que me preocupa es a partir de 2023, sobre todo a finales, porque todos estamos viendo los precios que están tirando al alza. En el momento que se caliente la economía van a empezar a retirar las medidas de estímulo. Esto significa destruir papel moneda que se está creando, y un exceso de dinero en el mercado. Justo en ese momento va a coincidir en el peor momento posible, porque el Gobierno de España, en contra de toda lógica, tiene previsto una subida generalizada de impuestos en el peor momento posible. Nosotros vemos con preocupación esa fecha.

¿Qué tipo de turista recibe Salamanca en este momento?

El turismo extranejero lo hemos reducido con la pandemia. Ya tenemos la mitad de los datos que teníamos en 2019. Ese es un turista nacional, pero hay de todo tipo de turismo, porque hay mucha vida en Salamanca a cualquier hora del día o de la noche. Pueden ser hasta jóvenes, pero sobre todo muchas familias y mucho turistas nacionales. Lo que hemos querido este verano.

Otra vez se vuelve a notar la llegada de turistas con el aumento del transporte.

Se va notando. Sobre todo, ves que las personas van perdiendo el miedo a estar en un tren con más personas o en un autobús. Es muy importante eso, que se pierda el miedo, porque el miedo es incompatible con el turismo. Si una persona tiene miedo, no hace turismo, y curiosamente es al contrario, porque lo que hemos aprendido de la pandemia es que con el turismo estás muy seguro.

Ahora ya la normalidad, concejal.

"Gracias a Dios, yo soy de los que piensan que el ser humano es de los que olvidan pronto. Entonces creo que nos vamos otra vez a acomodar a la vida que teníamos. Pero no obstante, deberemos hacer una reflexión profunda, porque no hemos sabido reaccionar. Nos hemos enfrentado a un desafío enorme, y no hemos reaccionado de la forma en la que teníamos que reaccionar. Me gusta decir que la próxima pandemia no va a haber un médico al frente, sino una inteligencia artificial. Alguien que sea capaz de tomar en tiempo real las decisiones sin ver la televisión, sin que las imágenes que está viendo en televisión influyan sus decisiones y no en la eficacia", explica respecto a la nueva situación que se presenta ante la pandemia.

¿Algo más que aportar desde la Concejalía de Turismo?

Que el próximo fin de semana celebramos otra vez la Semana del Siglo de Oro. Salamanca fue la ciudad más importante del Siglo de Oro, justo en el momento en el que España era un imperio. Llevó todos los valores de su imperio al resto del mundo, entre ellos la Escuela de Salamanca. Para que nos hagamos una idea, desde Salamanca fue la primera vez que se declaró los derechos del ser humano en toda su dignidad y libertad, solo por ser humano de cualquier raza o de cualquier país geográfico. Están todos invitados, porque vamos a hacer un macro desfile con tercios españoles de diferentes siglos y con personajes. Será el próximo sábado en la recreación, además de las tácticas y las batallas de entonces el domingo, todo ello en Salamanca. Pueden aprovechar para venir con el dos por uno, porque le regalamos una habitación de hotel.

