Investigados dos menores por tirar piedras a una carretera y provocar un accidente en la provincia de Palencia
El vehículo no pudo evitar colisionar con los obstáculos presentes en la vía, rompiendo el cárter y derramando gran cantidad de aceite.
La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos menores de edad por lanzar varias piedras a una carretera cercana al municipio palentina de Villarrodrigo de la Vega y ocasionar daños de consideración a un vehículo que circulaba por esa vía.
Estos hechos, que se produjeron hace escasos días, provocaron un accidente a un vehículo que circulaba correctamente y que no pudo evitar colisionar con esos obstáculos presentes en la carretera, rompiendo el cárter y derramando gran cantidad de aceite en la vía.
Una patrulla de Tráfico acudió al lugar, auxiliando al ocupante, señalizando el lugar del accidente y retirando las piedras para evitar posibles nuevos accidentes.