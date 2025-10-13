Una importante ayuda de casi 44.000 euros para rehabilitar viviendas de alquiler en pueblos de Palencia

La Comisión Informativa de Acción Territorial de la Diputación de Palencia ha dado el visto bueno a la resolución de la convocatoria de subvenciones dirigidas a particulares e instituciones sin ánimo de lucro para la rehabilitación y mejora de viviendas destinadas al alquiler en municipios de menos de 20.000 habitantes.

En total, nueve solicitudes han resultado beneficiarias, con una inversión aprobada de 43.785 euros, que permitirá acondicionar viviendas en distintos puntos de la provincia como Cervera de Pisuerga, Grijota, Magaz de Pisuerga, Castrejón de la Peña, Guardo, Carrión de los Condes, Antigüedad, Santervás de la Vega y Amayuelas de Abajo.

La convocatoria se enmarca en el Plan +10, el programa de inversiones extraordinarias de la Diputación, y se integra en el programa HabitaLO Rural, dentro de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico.

Las actuaciones subvencionadas incluyen la adecuación de las viviendas a la normativa vigente, la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad, así como la adquisición de mobiliario básico.

Los beneficiarios deberán destinar obligatoriamente las viviendas al alquiler residencial en un plazo máximo de seis meses desde la finalización de las obras y mantener este uso durante al menos cinco años, con un arrendamiento efectivo mínimo de 36 meses.

La subvención cubre hasta el 50% de la inversión aceptada, con un límite máximo de 10.000 euros por beneficiario.

Con esta convocatoria de ayudas, la Institución provincial reafirma su apuesta por dar respuesta a la demanda de vivienda en el medio rural y favorecer el asentamiento de población, contribuyendo a que los pueblos de Palencia sean espacios de oportunidad y futuro.

El Plan +10, aprobado en el pleno de febrero, supone una inversión histórica para la provincia y refuerza la estrategia de la Diputación de dotar a los municipios de infraestructuras y servicios esenciales, con especial atención a la vivienda como factor clave para la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades entre los vecinos del medio rural.

Las ayudas destinadas a la vivienda de la Diputación para este 2025 se han incrementado en casi 1,1 millones de euros para alcanzar los 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento de un 36,3 por ciento, gracias al Plan +10. La resolución saldrá publicada próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).