La villa romana La Olmeda recorre San Sebastián en autobús: "Es uno de los yacimientos más importantes"

El autobús con la imagen de La Villa Romana La Olmeda

Cinco autobuses van a circular durante el mes de octubre por las calles de San Sebastián con una imagen de la Villa Romana La Olmeda. De este modo, los ciudadanos podrán descubrir uno de los yacimientos romanos más impresionantes de España.

Los autobuses están decorados con llamativas creatividades publicitarias, mostrarán algunos de los elementos más emblemáticos de este yacimiento romano, como el Oceus, la gran sala noble decorada con espectaculares mosaicos. Así como el distintivo logo de la marca Turismo con Pé.

Mensajes de más de 1.500 metros cuadrados de mosaicos romanos en todo su esplendor y "uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo". Una campaña con la que pretende despertar la curiosidad de donostiarras y visitantes sobre la riqueza patrimonial y cultural de la provincia de Palencia.

La elección de San Sebastián como escenario se debe a que, según informan desde la institución provincial, se trata de una ciudad con "elevado flujo turístico y un perfil de visitante interesado en la cultura, historia y gastronomía".

De hecho, en estos días se está celebrando San Sebastián Gastronomika, uno de los eventos culinarios más relevantes del panorama nacional e internacional.

El autobús con la imagen de La Villa Romana La Olmeda recorre San Sebastián

"Este momento es una oportunidad estratégica para dar a conocer otra de las grandes fortalezas de Palencia: su excelente oferta gastronómica, representada a través de la marca de calidad Alimentos de Palencia", afirma la institución provincial.

En esta línea, la Diputación ya participó este año en la feria Expocavaciones, celebrada en Bilbao del 9 al 11 de mayo, donde se presentó una variada oferta turística que combina patrimonio, naturaleza, cultura y gastronomía.