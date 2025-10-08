La gastronomía palentina llega a Berlín: 15 empresas muestran la calidad de sus productos a importadores y distribuidores

La gastronomía palentina busca hacerse un hueco en el mercado alemán. El jueves en Berlín 15 productores de Alimentos de Palencia mostrarán sus productos de calidad ante una treintena de importadores y distribuidores con interés en la comida española.

Este evento de promoción está organizado por la Cámara de Comercio de Palencia y la Diputación de Palencia dentro de su proyecto Internacionalízate.

La degustación de alimentos y bebidas se ha organizado en el Bar Raval. Es un establecimiento español muy conocido en Berlín y que ya ha acogido en otras ocasiones actos de promoción internacional. De hecho, está incluido en la certificación "Restaurants from Spain" que otorga el ICEX.

Los importadores alemanes podrán probar vinos de 4 bodegas, cerveza artesanal y 10 productos de alimentación. La degustación contará además con la participación del chef Ager Urigüen. Un cocinero que reside en Alemania y que está especializado en comida española. También estará presente un ponente hispano alemán para conseguir que las explicaciones permitan entender cada uno de los productos.

Además de importadores y distribuidores, al evento asistirán tres productores más de Palencia con el objetivo de realizar contactos comerciales. Está prevista la presencia del Embajador de España en Alemania, Pascual Navarro y de representantes de la Cámara de España en Alemania.

Los 15 productores de Alimentos de Palencia que participarán en la degustación son Bodega Señorío de Valdesneros, Pagos de Negrego, Bodegas Carreprado, Bodegas Remigio Salas, Cervezas Yesta, Cascajares, Chocolates Trapa, Pastas y Hojaldres Uko, Miel del Camino, Conservas Amo, Productos Alpe, Morcillas Fuenteandrino, Selectos de Castilla, Quesos Valle San Juan y Quesos Cerrato.