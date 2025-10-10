La Diputación de Palencia invita a descubrir la berrea o recorrer los barrios de bodegas este puente del Pilar

La Diputación de Palencia se ofrece como un destino versátil y para todo tipo de viajeros para este puente del Pilar. Turismo de Palencia difunde su campaña "turismo con pé" en la que propone disfrutar del patrimonio cultural y natural de la provincia.

Desde la institución provincial aseguran que Palencia garantiza "tres días de ocio con una oferta variada y atractiva". La propuesta comienza haciendo turismo activo en la Montaña Palentina. Continúa navegando por el Canal de Castilla y se completa con atractivos culturales como la Villa Romana de La Olmeda, el Museo Campos del Renacimiento o el Castillo de los Sarmiento.

Este puente del Pilar los espacios de ocio y los recursos patrimoniales tendrán horario ampliado. Estarán abiertas una veintena de iglesias de municipios de la provincia dentro de su programa Templos Abiertos en colaboración con la Diócesis de Palencia.

Para los amantes de la naturaleza esta época es la ideal para disfrutar del espectáculo de la berrea desde la Casa del Parque del municipio de Cervera de Pisuerga.

Turismo de Palencia asegura que la experiencia por la provincia debe completarse con alguna de su variada oferta enogastronómica. Otoño es el momento perfecto para visitar los barrios de bodegas de localidades como Baltanás, Astudillo, Dueñas o Torquemada. También recorrer las rutas del vino de Cigales y Arlanza.