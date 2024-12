Más de 650 niños y niñas se empapan del Aguilar Film Festival a través de 56 obras lúdicas y formativas

Más de 650 niños y niñas de los centros educativos tendrán la oportunidad de empaparse del Aguilar Film Festival gracias a la parte que la organización reserva siempre para los más pequeños, el 'MiniAguilar', un concurso de cortometrajes de animación que proyectará las 56 obras, de carácter lúdico y formativo, hasta el domingo.

Las obras se proyectarán en el Cine Amor durante el horario matinal y en 10 sesiones. Como novedad este año, todos estos apartados se repetirán en la Fundación Santa María la Real en el horario de tarde. Algunos de los 20 pases se han reservado para los estudiantes del CEIP Castilla y León y del Colegio San Gregorio, ambos en Aguilar de Campoo.

El resto estarán abiertos al público en general. A la cifra de los 650 alumnos que disfrutarán de las obras especialmente seleccionadas para el público infantil se le sumarán 25 usuarios del Centro Fundación Personas Virgen del Llano, que también disfrutarán del 'MiniAguilar' y el resto de familias y menores que quieran acudir por libre.

'MiniAguilar' es una de las cuatro secciones a concurso del Aguilar Fil Festival y los cortometrajes están divididos en dos categorías, una para el público de más de 3 años y otro para el de más de 7.

En esta edición, el jurado está integrado por Tais Roldán, profesora de Secundaria, licenciada en Historia del Arte y vecina de la comarca vinculada al festival desde hace años; Marta Gama, aguilarense que se ha dedicado a la educación no formal de niños y niñas y que colabora desde 2018 con el certamen; y Manon Guerin, programadora francesa y codirectora del festival Cine de Plen La Bobine.

El Aguilar Film Festival también ha dado continuidad a la actividad que se inició el pasado año bajo el nombre Aula AFF, que trata en invitar a los centros de la región a proyectar una selección de cortometrajes cuya temática esté relacionada con la Agenda 2030 y los contenidos curriculares de Secundaria y Bachillerato.

Los 300 educativos de la región, que han recibido la convocatoria, tienen hasta el próximo 22 de diciembre para participar. "Muchos ya se han apuntado y los que no lo hayan hecho, pero tengan interés aún tienen la posibilidad", ha apuntado Jorge Fernández-Mayoralas, coordinador de la actividad.

En total van 25 centros participantes de siete provincias y los que quieran adherirse se pueden apuntar a través de este enlace, en el que accederán al formulario que deben rellenar.

Ciao Peskao, El último día, Squeegee boy y The one who knows son los cuatro cortos seleccionados para la sesión dirigida a mayores de 12 años (Primer Ciclo de ESO), mientras que la destinada a mayores de 15 años (Segundo Ciclo de ESO y Bachillerato) incluye las películas Daydrift, O estado de alma y A bon garçon.

"Cada centro inscrito recibirá guías en PDF con actividades creativas y preguntas para fomentar el debate y el análisis, relacionadas con los cortometrajes y los contenidos curriculares", ha explicado Fernández-Mayoralas al tiempo que señala que los cortos abordan temas como la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión o el cambio climático.

El Aguilar Film Festival proyecta este martes y mañana miércoles varios de los pases de las secciones de Territorio Invitado Distopía, De Campo y Riéte tú. Asimismo, se podrán ver los cortos incluidos en la categoría Bogoshorts y la película A conquista de Faro.

Por último, con motivo de la celebración del Aguilar Film Festival, el Espacio de Arte de la cafetería del Hotel Valentín acoge una exposición de carteles publicitarios dedicados al Aguilar Film Festival y a la empresa Galletas Gullón, uno de los principales patrocinadores de la cita cinematográfica.

La inauguración tendrá lugar este miércoles a las 12:00 horas y contará con la presencia de la presidenta de Galletas Gullón, Lourdes Gullón; la presidenta honorífica de la compañía, María Teresa Rodrígues; su director corporativo, Paco Hevia, y representantes del Ayuntamiento de Aguilar como la concejala de Cultura, Soraya Isasi.

MARTES 3 DE DICIEMBRE

10:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 2

11:15 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 2

17:00 / Fundación Santa María la Real / Repetición MiniAguilar +3

17:30 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 1)

18:00 / Fundación Santa María la Real / Repetición MiniAguilar +7

19:00 / Cine Amor / Territorio invitado – Distopía (bloque 2)

20:30 / Cine Amor / Ciclo Ríete tú (bloque 2)

22:30 / Cine Amor / Ciclo Ríete tú (bloque 3)

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE

10:00 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Licinia 3

11:15 / Cine Amor / MiniAguilar sesión infantil Renato 3

16:30 / Cine Amor / Nexos Colombia-Bogoshorts

17:00 / Fundación Santa María la Real / Repetición MiniAguilar +3

17:30 / Cine Amor / Concurso De Campo (bloque 2)

18:00 / Fundación Santa María la Real / Repetición MiniAguilar +7

19:00 / Cine Amor / Territorio invitado – Distopía (bloque 2)

20:30 / Cine Amor / Ciclo Rita Azevedo 1 y entrega premio Águila Oro Internacional

22:30 / Cine Amor / Ciclo Ríete tú (bloque 4)