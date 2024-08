El burgalés Jarocho se doctora por la puerta grande de Palencia

Primer festejo de la feria de San Antolín. Media entrada en el coso de Campos Góticos. Se doctoró el torero burgalés de Huerta de Rey “Jarocho” saliendo por la puerta grande al igual que su padrino de alternativa, Daniel Luque, tras cortar tres orejas cada uno a un desigual encierro de Montalvo.

Estaban anunciados en la tarde de hoy Cayetano, Luque y Jarocho pero finalmente se quedó en un mano a mano entre el torero de Gerena y el toricantano tras caerse del cartel el primero de ellos tras presentar el preceptivo parte médico, actuando de testigos el matador de toros salmantino Álvaro de la Calle que actuó de sobresaliente, y el padre del nuevo matador de toros, el banderillero Roberto Martín “Jarocho”. Situación inédita la vivida en el coso palentino.

Se lidiaron toros de la ganadería charra de Montalvo, desiguales de presentación, algunos de ellos de bonita lámina y muy en tipo como el primero y el quinto, pero deslucidos, desrazados y desclasados en su comportamiento.

Jarocho

Se doctoró el de Huerta de Rey con Libertino, un toro, castaño, hondo, bien hecho, corto de manos y armónico pero muy escaso de fuerzas. Ya de inicio mostró su flojedad de remos en el recibo capotero por verónicas blandeando ostensiblemente. Acudió el de Montalvo al caballo recibiendo un puyazo.

A continuación tuvo lugar la ceremonia tan esperada y ansiada en la que Daniel Luque cedía los trastos al toricantano en presencia de Álvaro de la Calle, y de su padre. Un padrino y dos testigos. Imagen inédita para las fototecas. Brindó Jarocho a su padre y maestro fundiéndose en un emotivo abrazo.

La primera jornada de la feria de San Antolín en Palencia, en imágenes Emilio Méndez (Suerte Matador)

Inició la faena el nuevo matador de toros con unos pases de tanteo en los que al animal le costaba un mundo desplazarse hasta el punto de que en un momento de la faena se echó. Jarocho tiró de recursos y planteó la faena con la muleta a media altura, sin obligarlo y tirando de él con temple y suavidad.

No era fácil mantener al toro de pie pero el burgalés consiguió sacar unas tandas de mucho mérito destacando unos naturales de uno en uno a pies juntos que nos trajo a la memoria la tarde de Las Ventas en la que salió a hombros.

Poco más se podía hacer ante un animal tan escaso de fuerzas y poder. Una pena porque el toro tenía buena condición. Se perfiló para entrar a matar cayendo la espada muy defectuosa. El público le pidió la oreja que fue concedida por el presidente.

Al tercero, segundo de su lote, un toro castaño y despegado del suelo, lo recibió con el capote rodilla en tierra con mucho gusto y torería rematando con una media de rodillas en los mismos medios.

Recibió un puyazo largo el animal en el caballo. Brindó al público Jarocho que estuvo en todo momento muy cariñoso con él en una tarde de tantas emociones y responsabilidad.

De nuevo Jarocho estuvo muy por encima del toro que fue de menos a más sacándoles series por ambos pitones en las que el del Montalvo salía distraído desluciendo el muletazo. Fue un toro mejor de inicio de muletazo que de final. Mató de estocada cortando las dos orejas.

El tercero de su lote, colorado y ojo de perdiz, de bonita lámina a pesar de ser bizco de un pitón no tuvo fuelle ni transmisión alguna. Brindó Jarocho a la presidenta de la Diputación de Palencia. Se puso enseguida por el pitón derecho, pero de donde no hay agua, no se puede sacar. Anduvo muy templado y con mucha suavidad pero el de Montalvo no daba para más yéndose a por la espada para finiquitarlo al tercer intento. Silencio.

Ha tenido mérito el toricantano, y no poco riesgo, de haber estado toreando durante más de 15 días con la cornada en el oído que le produjo un novillo en Francia. Pero así son los toreros…

Daniel Luque

Con el segundo de la tarde, poco pudo hacer el torero sevillano más que mantenerlo en pie. Era un inválido con el que en ningún momento hubo posibilidad de lucimiento. Lo mató de estocada caída precedido de un metisaca. Pitos en el arrastre más que justificados.

Con el segundo de su lote, un toro castaño oscuro y con más movilidad, Luque se estiró por verónicas. Recibió un puyazo. Brillaron en el tercio de banderillas saludando montera en mano Juan Contreras y Jesús Arruga al colocar tres pares de banderillas de preciosa ejecución y colocación.

Ya con la muleta, Luque instrumentó series por ambos pitones condicionadas por la flojedad y la falta de raza del animal que fue de más a menos. Destacaron unos naturales dentro de una faena que no llegó a coger vuelos. En los momentos finales de la misma optó por el toreo de cercanías metiéndose en los pitones arrancando los olés del público. Estocada traserilla y tendida. Dos orejas.

El corrido en último lugar fue un toro al que Luque en ningún momento perdió la esperanza de poderlo meter en el canasto en la faena de muleta. Previamente tuvo el detalle de invitar al sobresaliente Álvaro de la Calle a hacer un quite que el salmantino no desaprovechó la oportunidad luciéndose por verónicas, rematadas con una media con mucho empaque, que arrancaron los aplausos del público a pesar de las complicaciones del Montalvo.

Luque demostró porqué es figura del toreo y a base de técnica, de tragar y de sobar al toro construyó una faena de mucho mérito, teniendo como clave no dejarse enganchar la muleta porque el toro tendía a cabecear a la salida de cada muletazo.

Y el sevillano se la quitaba en el final del mismo para ponérsela otra vez en la cara y tirar de él con temple y mando. Faena de torero cuajado. Mató de estocada ligeramente desprendida. Oreja.

En resumen, tarde de emociones la vivida hoy en el coso de Campos Góticos en la que un nuevo torero, Jarocho, ha entrado por la puerta grande a formar parte de la lista de matadores castellano y leoneses.

Comentar que unos 150 aficionados e incondicionales de Jarocho (Peña La Herrén) llegaron de Huerta de Rey para animar a su torero. Entre los asistentes al festejo pudimos saludar al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de lña Junta de CyL Gonzalo Santonja acompañado de su esposa María Antonia de Isabel.