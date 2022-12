Vox solicita que se vuelva a colocar el crucifijo en el salón del Ayuntamiento de Palencia

El grupo municipal Vox de Palencia ha solicitado que se vuelva a colocar el crucifijo en el salón de plenos del Ayuntamiento palentino. Lo plantearán mediante una moción para el próximo pleno del mes de enero, sobre la que además solicitarán votación nominal de todos los concejales. La portavoz de Vox, Sonia Lalanda, ha criticado que el Ayuntamiento no está respetando la tradición y la cultura y símbolos que acompañan a la historia de Palencia, y se ha eliminado de forma "unilateral".

“El crucifijo que presidía este Salón de Plenos no es igual que los ceniceros que se han retirado de la Alcaldía, y este no es el salón de su casa. Por respeto institucional, por lo que es este crucifijo y lo que representa, si usted D. Mario Simón desea retirarlo, lo menos que puede hacer es tratarlo en la Junta de Portavoces o someterlo a votación en este Pleno, pero no actuar con alevosía, durante una etapa con Plenos On-line y aprovechando el Covid”, ha criticado la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, que durante su exposición hizo un recorrido sobre lo que significa la Navidad en Palencia y todos los actos relacionados en los que participa el Ayuntamiento. Por ejemplo, la instalación del belén en la Plaza Mayor, el recibimiento a los reyes Magos, o cada 2 de febrero la celebración de Las Candelas

Por su parte, el alcalde Mario Simón ha contestado que se ha dedicado a cumplir con la Constitución que recoge la de las administraciones púbicas los únicos símbolos que deben estar presentes son la Constitución, las banderas y la fotografía del Rey.

Sigue los temas que te interesan