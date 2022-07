La Diputación de Palencia apoya con más de 6.000 euros los cultivos de aromáticas y la etnobotánica

La Diputación de Palencia ha aprobado en la Junta de Gobierno que preside Ángeles Armisén, la colaboración en materia de Desarrollo Agrario con dos asociaciones que tienen como objetivo poner en valor las plantas, su cultivo y conocimiento en profundidad, para determinar sus usos.

La Asociación Palentina de Plantas Aromáticas y Medicinales (APAPAM) por importe de 3.500 euros para la realización de actividades de promoción, divulgación y experiencias de cultivo de plantas aromáticas y medicinales en el ámbito territorial de la provincia de Palencia.

El Convenio tiene dos objetivos principales, por un lado, promover como actividades de formación y divulgación dedicadas al cultivo y a la transformación de plantas aromáticas y medicinales como alternativa económicamente viable y por otro, divulgar e informar a los agricultores de la provincia sobre el cultivo e implantación a través del mantenimiento de una serie de campos de ensayo con distintas especies, evaluar la idoneidad de su cultivo y su adaptación a las condiciones locales.

La Diputación de Palencia es consciente de que la renta de los agricultores que forman parte del mundo rural en los últimos años no ha crecido, sino que se ha ido estancando y reduciendo a pesar de las ayudas comunitarias directas. Ayudas que no garantizan la renta, y por eso son necesarios nuevos cultivos que compitan, actualicen y desarrollen el mundo rural y permitan mantener una renta adecuada en el mismo, para evitar los movimientos migratorios de los espacios rurales.



El mercado de las plantas aromáticas y medicinales se ha centrado, en general, en unas pocas especies utilizadas en la alimentación, perfumería y medicina, pero existen muchas otras plantas prácticamente desconocidas por el agricultor y el consumidor, que pueden ser muy útiles como condimento, infusión, etc. Se trata, pues, de aprovechar esta potencialidad para lograr una rentabilidad del cultivo de plantas aromáticas y medicinales que puedan ofrecer una integración en la rotación a los cultivos convencionales.

La aportación económica de la Diputación se destina a subvencionar a la Asociación en el mantenimiento de su objetivo, pero también la institución provincial pone a disposición algunas de las parcelas de su propiedad para ubicar campos de cultivo de estas plantas aromáticas. Y por su parte APAPAM se compromete a realizar los trabajos de cultivo, asesoramiento y divulgación

También la junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración con la Asociación Etnobotánica para este año 2022, por importe de 3.630 € con motivo de los trabajos de difusión realizados en diez Ayuntamientos de Palencia.

La Diputación de Palencia tiene entre sus objetivos la promoción y conocimiento de los recursos naturales de la provincia, y desarrollar programas de educación ambiental.

El convenio que la Diputación palentina mantiene con la Asociación Etnobotánica Palentina tiene como finalidad divulgar los conocimientos populares del uso tradicional de las plantas de nuestras comarcas.

