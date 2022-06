Palencia lanza ayudas a los jóvenes para comprar, construir o rehabilitar vivienda rural

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este pasado viernes la convocatoria de las ayudas de la Diputación de Palencia a los jóvenes para la compra, construcción, reforma o rehabilitación de vivienda en el ámbito rural, dotada con cien mil euros. Esta consignación presupuestaria duplica la cantidad destinada en 2021 por la administración provincial para ayudar a los jóvenes de la provincia en sus gastos para obtener una vivienda en propiedad.

La medida persigue fomentar el establecimiento y la permanencia de personas jóvenes en los municipios del medio rural, al incentivar que fijen allí su residencia y frenar la despoblación. En 2021 se beneficiaron de estas ayudas setenta y nueve jóvenes.

Además de estas subvenciones, que gestiona el Servicio de Juventud, la Diputación también aportará este ejercicio ciento cuatro mil euros al programa “Rehabitare” de la Junta de Castilla y León para incrementar el parque público de alquiler social y fijar población en el medio rural a través de la recuperación de inmuebles en desuso de titularidad municipal.

Podrán acogerse a las ayudas, que se convocan en régimen de concurrencia competitiva, los jóvenes con edades comprendidas entre los dieciocho y los treinta y seis años (ambos inclusive) en la fecha en la que finaliza el periodo de solicitud, que concluye el próximo 23 de junio.

Asimismo, en la fecha de publicación de la convocatoria (3 de junio) deberán estar empadronados en la misma localidad menor de veinte mil habitantes en la que se ubique la vivienda o el solar de suelo urbano objeto de subvención. No obstante, si el empadronamiento no ha podido efectuarse por ser reciente la adquisición de la vivienda o no haberse concluido las obras, bastará una declaración responsable del solicitante y el compromiso de empadronamiento en cuanto sea posible.

Primera vivienda

Para ser beneficiario, debe tratarse de la primera vivienda que adquiere, construye o rehabita, y que se destine a residencia habitual y permanente de la unidad familiar o de convivencia. Además, ha de acreditar algún tipo de ingresos y que resulten inferiores a 27.680 euros en el año 2021. Quedan excluidos los beneficiarios de ayudas para vivienda rural en anteriores convocatorias del Servicio de Juventud, así como los titulares de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en un porcentaje superior al 50%.

Existen dos modalidades de ayuda. La denominada “A”, dotada con sesenta y cinco mil euros, subvenciona la compra de primera vivienda efectuada entre el 3 de junio de 2021 y la publicación de la convocatoria en el BOP. En ningún caso se acepta la adquisición de solar o parcela que no contenga una vivienda. La línea “B”, dotada con treinta y cinco mil euros, subvenciona los honorarios encargados entre estas mismas fechas por la redacción de proyectos técnicos para la construcción, reforma o rehabilitación de viviendas unifamiliares, incluido el IVA; que deberán estar efectivamente abonados antes del 30 de septiembre de 2022.

A los efectos de esta línea, se entiende por vivienda unifamiliar aquella cuya construcción o rehabilitación sea de promoción propia en el solar o la parcela propiedad del solicitante. En pisos en régimen de propiedad horizontal u otro tipo de viviendas que no sean de promoción propia, se admitirán exclusivamente las obras de reforma o rehabilitación de la vivienda con proyecto de ejecución único e individual.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el apartado de la página web de la Diputación de Palencia destinado a las ayudas y subvenciones de la institución: https://www.diputaciondepalencia.es/servicios/subvenciones-ayudas.

Sigue los temas que te interesan