La defensa férrea de Cendón, el hijo político de Zapatero: "El auto no es demoledor, no lo vincula con nada ilegal"

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha generado un auténtico terremoto político y ha golpeado con dureza al PSOE.

En medio del vendaval judicial, una voz ha resonado con claridad y absoluta lealtad desde León: la de Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y diputado en el Congreso.

"El auto no es demoledor. No vincula a Zapatero con nada ilegal. Prudencia, respeto y presunción de inocencia", ha publicado el líder socialista leonés en X este mismo miércoles, tras conocerse el auto íntegro.

Cendón se ha alejado así de las palabras del líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que este mismo miércoles ha calificado de "durísimo" el auto.

Ello un día después de que el juez José Luis Calama citara al expresidente como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

No se trata de un apoyo cualquiera. Cendón es, desde hace años, el discípulo predilecto y delfín político de Zapatero en León.

El expresidente no solo ha sido su gran valedor; lo ha impulsado y protegido, convirtiéndolo en un hombre de máxima confianza.

Según muchas voces, Zapatero sigue controlando en la sombra el PSOE provincial a través de este discípulo fiel, que actúa como su operador político y escudo en la provincia.

El ascenso del delfín

Nacido en León en 1983, ingeniero informático, doctor en Ingeniería y profesor titular de la Universidad de León, Cendón combina un perfil académico solvente con una militancia socialista iniciada en 2008.

Su carrera ha sido meteórica: de responsabilidades locales pasó a secretario general provincial y a diputado nacional. Un ascenso que lleva la firma inconfundible de Zapatero.

El propio Cendón ha reconocido repetidamente que la figura del expresidente "ha marcado" su trayectoria.

Zapatero lo ha bendecido en actos internos, lo ha promocionado en los órganos del partido y lo ha convertido en su heredero visible en una de las federaciones más simbólicas de Castilla y León.

En León, donde el zapaterismo conserva un peso casi mítico, Cendón es visto como la prolongación directa del expresidente: su discípulo más leal y su delfín orgánico.

Una lealtad sin fisuras

Cuando este martes se conoció la imputación del expresidente, Cendón no titubeó.

Sin esperar a conocer los detalles del auto ni a que se pronunciara la dirección nacional del PSOE, el diputado leonés salió inmediatamente en defensa de su mentor.

"En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero", escribió en X.

Al día siguiente, con el auto judicial ya público, reforzó su mensaje con la frase que define su postura: defensa cerrada de la presunción de inocencia y rechazo a cualquier "linchamiento político o mediático".

Cendón no se limitó a una declaración genérica de apoyo: desgranó argumentos jurídicos, cuestionó la interpretación mediática del auto y subrayó que "no hay ni un solo indicio que vincule a Zapatero con actividades delictivas".

Esta reacción no fue improvisada. Representa la culminación de una lealtad construida durante más de 15 años de relación política y personal.

Cendón ha convertido la defensa de Zapatero en uno de los ejes centrales de su discurso público, incluso en momentos en los que otros dirigentes socialistas optaban por el silencio o la distancia prudente.

En cada crisis que ha afrontado el expresidente Cendón ha estado presente, ofreciendo cobertura pública, argumentos y, sobre todo, lealtad sin matices.

Esa fidelidad va más allá de la gratitud política. Se ha convertido en seña de identidad del zapaterismo leonés y en el principal activo de Cendón dentro del partido: su imagen de hombre fiel, coherente y sin dobleces.

Mientras otros sectores del PSOE han marcado distancias con el legado de Zapatero, Cendón ha mantenido intacta su alineación con el expresidente y ha demostrado una lealtad inquebrantable hacia su mentor.

Polémicas y tensiones

La trayectoria del líder del PSOE de León no ha estado exenta de tensiones.

Cendón se vio obligado a defenderse públicamente en 2023 de falsos vínculos por parte de activistas con el caso Tito Berni, la trama de corrupción ligada al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Estas acusaciones fueron desmentidas judicialmente y, el pasado 1 de mayo, dos youtubers fueron condenados a seis meses de prisión por calumnias e injurias graves contra él, y tuvieron que indemnizarlo.

Además, el secretario general del PSOE de León mantiene desde hace años una guerra abierta con el alcalde de León, José Antonio Díez, también secretario de la agrupación municipal.

El conflicto, que se arrastra desde hace más de cinco años, ha fracturado al socialismo leonés. Cendón acusa a Díez de actuar al margen del partido, debilitar al PSOE en la ciudad y "secuestrar" la agrupación local.

Por su parte, el alcalde ha reprochado públicamente a Cendón una supuesta cercanía a figuras como el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y celebró su salida de la Ejecutiva Federal del partido, en julio de 2025.

La influencia de Zapatero

Mientras Pedro Sánchez marca el rumbo nacional, en León el zapaterismo resiste y manda a través de su delfín: un dirigente joven, con implantación territorial y perfil técnico, que mantiene viva la influencia del expresidente.

Cendón no solo defiende a su valedor en la hora más complicada; actúa como su extensión política en la provincia, el canal por el que Zapatero sigue ejerciendo el control en la sombra.

La tormenta judicial continúa. Y el discípulo, como siempre, está en primera línea: donde su mentor necesita que esté.