Mañueco califica de "extremadamente grave" la imputación de Zapatero: "Lo que rodea a Sánchez huele mal"

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo Carlos S. Campillo ICAL

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado este martes de "extremadamente graves" los hechos que han conducido a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

Mañueco ha asegurado que desconocía los detalles sobre la investigación judicial abierta a Zapatero, pero ha aludido a sus vínculos con el actual presidente del Gobierno. "Todo lo que rodea a Sánchez no huele bien", ha afirmado.

Ello después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya imputado a Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

Quien fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

Minutos antes de participar en el II Foro del Noroeste, que celebra el grupo Prensa Ibérica en Oviedo, el presidente de la Junta en funciones ha manifestado su respeto "más absoluto a la independencia judicial".

Con todo, ha insistido en que los hechos conocidos este martes son "extremadamente graves".

Mañueco, que comparte jornada con los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y Galicia, Alfonso Rueda, se ha referido a lo que significa la "imputación por primera vez" de un expresidente de Gobierno y a sus vínculos con Sánchez.

"Es una situación extraordinariamente grave porque los hechos se refieren a decisiones que ha adoptado el Gobierno. Vamos a ver como evoluciona la situación, pero el shock es importante", ha afirmado.

Y ha apuntado que "cuando se llega a una situación de esta naturaleza, cuando el río suena agua lleva".

"Que mala suerte tiene Sánchez"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha sido también contundente tras conocerse la imputación de Zapatero.

"Ojalá la justicia y la historia le pongan en el sitio que merece por el daño que ha hecho a España", ha pedido en su cuenta personal en la red social X.

En el mismo mensaje, Pollán ha hecho chanza con la situación para involucrar al actual presidente del Ejecutivo central. "Que mala suerte tiene Sánchez con los que le rodean, y él sin saber nada…", ha afirmado.

Además, ha enlazado sus comentarios con un vídeo de Zapatero, donde se dirigía a los asistentes de un mitin para decirles: "Hemos aprendido que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho".

Ese vídeo aparece en el tuit de Pollán con sus palabras: "Socialismo en estado puro, es lo que han aprendido en tantos años de historia, ya lo decía él mismo".

"Tengamos tranquilidad"

El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado en Oviedo que las negociaciones con Vox para la formación de gobierno en la Comunidad avanzan, pero ha añadido que "no hay plazo" marcado para cerrar un acuerdo.

"Tengamos tranquilidad", ha afirmado.

Mañueco ha defendido que su Gobierno, en funciones desde las pasadas elecciones autonómicas del 15 de marzo, está "trabajando" y está "al pie del cañón" de la Comunidad.

En ese sentido, el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la investidura ha afirmado que continúan abiertas las negociaciones con Vox para alcanzar un pacto de gobierno.

"Cuando acabe todo informaremos puntualmente con máxima transparencia e información, lógicamente a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de Castilla y León", ha señalado.

Elecciones "cuanto antes"

Mañueco ha asegurado que había hablado este lunes, con motivo de la Junta Directiva Nacional del PP, con el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que señaló logró el pasado domingo una "grandísima victoria".

Y ha señalado que la candidata socialista, María Jesús Montero, exvicepresidenta y exministra de Hacienda, cosechó una "clamorosa derrota", que ha hecho extensiva al PSOE.

Además, ha recordado que ya son cuatro las derrotas electorales que acumulan los socialistas, por lo que ha aprovechado para pedirle al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que piense "en el interés de España".

"Sé que lo que va a hacer es pensar en su propio interés", ha afirmado, a pesar de que en su opinión debería convocar elecciones generales "cuanto antes".

Mañueco ha exigido al presidente del Gobierno que "abandone sus intereses personales y que piense en el interés de España".