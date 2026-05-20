Carlos Martínez ve “durísimo” el auto sobre Zapatero y asegura que un adelanto electoral sería “pegarse un tiro en la rodilla”

El secretario general del PSOE de Castilla y León se reúne con colectivos sociales M. Chacón ICAL

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha vuelto a mostrar este miércoles su respaldo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su citación como investigado en la Audiencia Nacional, eso sí lo ha hecho de manera más matizada.

Al tiempo que descartó de forma tajante la posibilidad de un adelanto electoral en España.

Martínez, que apenas 24 horas antes había cerrado filas con el exdirigente socialista asegurando que “tiene mi apoyo” y denunciando “la política del todo vale para desgastar”, ha rebajado este miércoles el tono de su defensa pública y ha apelado a la “prudencia” y al respeto a los tiempos judiciales.

“Lo dije ayer en redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación, Zapatero es una figura importante tanto en la política nacional como internacional”, afirmó durante una comparecencia en Valladolid tras mantener una reunión en la sede del PSCyL con responsables de la Plataforma Social de Castilla y León, el Colegio de Fisioterapeutas y la Unión de Consumidores.

El líder socialista autonómico insiste en que mantiene “toda la confianza e integridad” en el expresidente, aunque subraya que eso “no significa que tenga ningún privilegio”. “Con el respeto que tengo a la Justicia, hay que reclamar garantías, rigor y seriedad”, sostuvo.

Martínez evita alinearse tanto con quienes defienden de forma cerrada a Zapatero como con quienes piden una condena política inmediata.

“Para elegir entre silencio o linchamiento, la condena anticipada o la adhesión ciega, prefiero ser respetuoso con la Justicia. La verdad solo se abre paso si somos respetuosos con los tiempos judiciales”, afirma.

En ese sentido, insistió en que “estar investigado no es estar condenado” y defendió que, “en un Estado de derecho, lo que tenemos que hacer es confiar en la Justicia”.

No obstante, reconoció el impacto que ha tenido el auto judicial dentro del partido. “El golpe es durísimo”, admitió tras leer la resolución del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

"En shock"

En una entrevista en Telecinco, Martínez aseguró además que en el PSOE existe “shock”, “perplejidad” e “incredulidad” por los hechos atribuidos al expresidente.

El dirigente socialista reveló también que este martes envió un mensaje personal a Zapatero para trasladarle su apoyo, un gesto que el exmandatario agradeció posteriormente.

Durante su comparecencia, Carlos Martínez asumió además las tesis defendidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso y rechazó la petición de la oposición de convocar elecciones anticipadas.

“Anticipar las elecciones ahora es como pegarse un tiro en la rodilla”, aseguró el secretario general del PSCyL, quien defendió mantener el calendario previsto y agotar la legislatura hasta 2027.

Martínez aprovechó también para cargar contra el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que acusó de actuar con “cinismo” y de aprovechar la situación política nacional para “esconderse” y evitar dar explicaciones sobre las negociaciones abiertas con Vox para la formación de gobierno en la Comunidad.