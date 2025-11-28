El Ayuntamiento de León aprueba las obras de mejora de las piscinas exteriores de La Palomera

Con las obras de la piscina climatizada de La Palomera en plena ejecución, el Ayuntamiento de León continúa ahora con las mejoras de esta área deportiva de la ciudad con un proyecto de renovación integral de las piscinas exteriores.

Este conllevará una inversión de 1,2 millones de euros que permitirá, entre otros aspectos, renovar por completo el sistema de depuración y desinfección, mejorar la accesibilidad con un ascensor acuático o sustituir el actual pavimento deteriorado. Asimismo, el alumbrado y el sistema de riego también serán objeto de mejora.

Todo ello servirá para que los usuarios puedan disfrutar de una mejor experiencia en estas instalaciones deportivas y de ocio de verano, en las que previamente el Ayuntamiento de León ya ha intervenido para renovar por completo sus aseos y vestuarios. El proyecto de intervención ha sido aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local.

Esta actuación pasa por la renovación de los vasos de agua y sus áreas perimetrales para resolver las deficiencias detectadas derivadas de la antigüedad de las instalaciones y de la ausencia de inversiones en las mismas durante las últimas décadas. Con la actuación se corregirán los problemas de pérdidas de agua, de estanqueidad, fallos hidráulicos, degradación de pavimentos, obsolescencia de equipos de depuración y sistemas de riego inutilizados y carencias en accesibilidad y seguridad.

El ámbito de actuación comprende una superficie aproximada de 16.260 metros cuadrados en los que están incluidos los vasos de la piscina grande, la totalidad de las playas perimetrales, los accesos desde vestuarios y cafetería, las zonas pavimentadas exteriores, las áreas de pradera y las salas de depuración de las dos piscinas.

El esfuerzo inversor que realizará el Consistorio se centra en la adecuación funcional, higiénico‐sanitaria y accesible de unas instalaciones consolidadas en la ciudad como una de las más populares en la época estival y que tienen un uso público intensivo.

En lo relativo a la parte más técnica de la actuación, el proyecto prevé la renovación completa del sistema de recirculación de agua, la sustitución de los revestimientos interiores de los vasos por sistemas de membrana armada PVC-P, la modernización de las salas de depuración mediante filtros y bombas de última generación, implementándose un moderno sistema de cloración salina que sustituirá el actual método convencional.

Además de la reforma de pavimentos exteriores, el Ayuntamiento de León procederá a la renovación del cerramiento perimetral, la mejora de la instalación eléctrica y del alumbrado exterior, así como la actualización del sistema de megafonía y la reposición del sistema de riego en las zonas ajardinadas para mejorar el césped.

La instalación de un elevador para garantizar el acceso al agua de personas con movilidad reducida permitirá cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad universal en un proyecto integral orientado a devolver al recinto de piscinas exteriores unas condiciones óptimas de seguridad, confort, accesibilidad, operatividad y eficiencia energética, extendiendo así su vida útil y garantizando su adecuado funcionamiento durante las futuras campañas estivales.

Reforma de la bolera

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León también ha aprobado la adjudicación de la reforma de la bolera de la calle 5 de octubre, una intervención solicitada por la Asociación La bolera 5 de octubre. La adjudicataria ha sido la empresa Arham Soluciones y Proyectos SL por un importe de 46.948 euros, una inversión que servirá para instalar carpas desmontables para la pista de bolo riañés y billar romano.

Con esta actuación se dará traslado de la pista billar romano a una nueva ubicación configurándose el terreno de juego como una superficie de forma octogonal de 7 metros de longitud por 3 de anchura, con una profundidad del terreno 30 centímetros, marcado con bordillo de madera en todos los lados del campo.

Se ejecutará el perimetrado de la pista de juego del bolo riañés con bordillo recto recibido con mortero y canaleta de drenaje con el mismo material, con perimetrado interior de madera tratada.

Asimismo, se repararán las gradas existentes y se repondrá todo el mobiliario urbano existente para remozar de manera integral esta infraestructura.

Nuevos bancos fenólicos

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, sigue modernizando los centros deportivos municipales y renovando su equipamiento, atendiendo así la demanda de clubes y usuarios. Por ello, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para adquirir nuevos bancos fenólicos para los vestuarios de La Granja a la empresa Arham Soluciones y Proyectos SL.

Para ello, el Ayuntamiento de León destinará 8.349 euros y serán 25 las unidades que tendrá que suministrar y montar. Los bancos tendrán una estructura soldada en acero inoxidable y cuentan con zapatero y perchero.

Ampliación del depósito de vehículos

También este viernes la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de obras para realizar la ampliación del depósito de vehículos con un nuevo cerramiento perimetral por un importe de 45.012 euros a la empresa Arham Soluciones y Proyectos SL.

Con esta actuación, que implicará la ampliación del actual depósito municipal de vehículos, el Ayuntamiento de León pretende mejorar la seguridad del espacio. Las obras consistirán en un nuevo vallado con ocultación, la colocación de nuevas puertas e iluminación, con 6 nuevos puntos de luz con tecnología solar.

Hogar Municipal del Transeúnte

Otra de las obras adjudicadas este viernes ha sido la de la renovación de la cubierta del Hogar Municipal del Transeúnte a la entidad mercantil Ryal Construcción e Ingeniería SL por un importe total de 74.956,93 euros.

La cubierta de este edificio se encuentra actualmente en mal estado, dado que presenta múltiples filtraciones que afectan principalmente a las habitaciones y aseos situados en planta primera, además de estar cubierto por paneles de fibrocemento que serán retirados con esta actuación.

Para ello, el Consistorio de la capital leonesa ha proyectado una nueva cubierta con panel sándwich formado por dos chapas metálicas y acabado final de tejas cerámicas curva y se sustituirán los canalones y bajantes de PVC existente a zinc, además de la construcción de lucernarios para la iluminación de la zona del bajo cubierta y una ventana de tejado para facilitar el acceso al mantenimiento que en el futuro tenga que realizarse.

El plazo de garantía de las obras será de 24 meses, de acuerdo de acuerdo con la ampliación de este plazo ofertada por la licitadora, teniéndolas que ejecutar en el plazo de dos meses desde que se firme el acta de inicio de estas.

Residencia de mayores Virgen del Camino

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de las obras de mejora en la galería de acceso interno a la residencia de mayores Virgen del Camino a la empresa Meraki CR SL por un importe de 45.834,80 euros. Con estas obras mejorarán las condiciones térmicas de la galería de acceso de trabajadores, lo que repercutirá en el bienestar de los residentes y de los empleados que en ella trabajan.

Con las últimas obras de adecuación de accesos al edificio durante la pandemia se separó el acceso de residentes y de empleados, produciéndose la de estos últimos desde la parte trasera con acceso directo a los vestuarios, por lo que para acceder al resto de dependencias de la residencia deben pasar con su ropa de trabajo por una galería sin calefactar que está adosada a la fachada de casi 15 metros de longitud.

Ahora, el Ayuntamiento de León renovará todo el cerramiento del espacio de la galería, sin menoscabar la iluminación de las estancias que vierten hacia ella, cubriéndola con planchas de policarbonato celular.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de inicio de estas y un plazo de garantía de 36 meses, según lo ofertado por la empresa, corregirán la actual situación y el Ayuntamiento atiende así a una demanda de las trabajadoras del centro.