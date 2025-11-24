El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratis a Oporto para jóvenes: fecha y plazo de inscripción

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León ha organizado una excursión gratuita a Oporto (Portugal) programada para el próximo 6 de diciembre. Los participantes podrán disfrutar de la ciudad, hermanada con León desde el año 2004, y también de la iluminación navideña, los mercadillos y otras actividades programadas en estas fechas.

La salida está prevista para el día 6 de diciembre a las 6:30 horas de la mañana con llegada a las 10:00 horas aproximadamente. La vuelta está prevista para las 22:30 horas (hora portuguesa).

Esta actividad está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años empadronados en León o matriculados en la Universidad de León o en algún centro educativo de la ciudad durante este año. Los menores de edad deberán ir acompañados de un adulto. Además, se reservan dos plazas para jóvenes en riesgo de exclusión y 20 para miembros de asociaciones juveniles de la ciudad.

Las plazas libres disponibles a las 20:00 horas del miércoles anterior a la realización de la actividad, serán adjudicadas según orden de solicitud, sin tener en cuenta los requisitos anteriores, salvo el rango de edad que se deberá cumplir en todo momento.

Inscripciones

El plazo de inscripción se abre este lunes 24 de noviembre a las 9:00 horas. Las solicitudes se tienen que presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León o de forma presencial en el Centro de Información Juvenil LeónJoven de la Concejalía de Juventud situado en Espacio Vías (Av. Padre Isla, 48).

La información completa se puede consultar en la página web de la Concejalía de Juventud: www.leonjoven.net.