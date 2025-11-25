Atracciones navideñas a un euro en León: lugares, horarios y fechas para no perderte ninguna

El Ayuntamiento de León ha autorizado la instalación de 16 atracciones mecánicas navideñas repartidas por distintos puntos de la ciudad. El precio será de un euro por viaje, con el objetivo de "ofrecer espacios de diversión para toda la familia".

Las atracciones se ubicarán en la calle Pilotos Regueral, con tres atracciones; en el aparcamiento de Santa Nonia, junto a Correos y frente a la iglesia, también con tres; en la Plaza Padre Javier de Valladolid, cerca de El Corte Inglés, tres más; y en la Plaza de San Marcos, junto al quiosco, otras tres.

Además, se instalarán dos atracciones en la plaza de Guzmán, junto al templete de música, y otras dos en la explanada frente al Auditorio Ciudad de León, en la avenida de los Reyes. Según la Concejalía de Participación Ciudadana, se ha buscado "cubrir distintos barrios y facilitar el acceso a todos los leoneses".

El funcionamiento de las atracciones comenzará el viernes 28 de noviembre y se mantendrá hasta el 7 de enero de 2026. Los viernes abrirán por la tarde, evitando coincidir con el horario lectivo; los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares, estarán operativas mañana y tarde, hasta las 22:00.

La iniciativa forma parte de la programación navideña de León, que combina iluminación, adornos y actividades pensadas para los más pequeños, con el objetivo de que las familias disfruten de la ciudad durante las fiestas.