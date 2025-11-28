Abre el espectacular Mercado Navideño de León donde encontrarás desde regalos a productos típicos de la tierra

El espectacular mercado navideño de León, junto a la Catedral

Es tiempo de Navidad y, por supuesto, es tiempo de mercados navideños. Así, León da la bienvenida a la Navidad con la apertura de su tradicional Mercado Navideño, que un año más vuelve a instalarse en la Plaza de la Regla.

En esta edición, los visitantes podrán disfrutar de 40 casetas dedicadas a la venta de artículos de regalo, productos típicos de estas fechas y artesanía local.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Fiestas encabezada por Camino Orejas, ha diseñado una programación especial que se desarrollará prácticamente a diario. Las actividades estarán especialmente dirigidas al público infantil, con talleres creativos, sesiones de cuentacuentos y diversas propuestas lúdicas.

Uno de los momentos más esperados será la visita de Papá Noel, que recibirá a los más pequeños el 23 de diciembre en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Además, el 2 de enero llegarán Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, poniendo la magia y la ilusión al alcance de todos los niños y niñas.

Cartel de León

El Mercado Navideño permanecerá abierto del 28 de noviembre al 6 de enero, con los siguientes horarios:

De lunes a jueves: 11:00–14:00 y 17:00–21:00

Viernes: 11:00–14:00 y 17:00–22:30

Sábados: 11:00–22:30

Domingos: 11:00–21:00

Asimismo, se han establecido horarios especiales para los días festivos:

8 de diciembre: 11:00–21:00

25 de diciembre: 17:00–21:00

1 de enero: 17:00–21:00

6 de enero: 11:00–21:00

Con esta oferta, León se prepara para vivir unas semanas llenas de ambiente festivo, tradición y actividades para todas las edades.