IU exige a Óscar Puente la bonificación del 100% del peaje de la AP-66 y su inclusión en los presupuestos: "Debe rectificar"

El peaje de La Magdalena en la AP-66 y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un montaje de EL ESPAÑOL

Izquierda Unida ha exigido este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la bonificación del 100% de la autopista AP-66, que une Asturias con León. La organización ha solicitado que se incluya esta previsión en los Presupuestos Generales del Estado, ante la "irregularidad" reconocida por la Comisión Europea en julio de este año y ha anunciado que abrirá actuaciones en el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo de no cumplirse el dictamen europeo.

"La supresión del peaje en la AP-66 es una reclamación ciudadana que se sostiene desde hace años", según ha recordado Izquierda Unida. La organización ha recordado que la Comisión Europea emitió un dictamen motivado a España en el que se reconoce que la prórroga del peaje del Huerna "se otorgó de modo irregular por parte del Partido Popular del expresidente Aznar".

"IU entiende que el Ministerio de Transportes debe rectificar su posición y trabajar en la liberalización de la autopista", ha señalado el partido, solicitando que se incluya la previsión de bonificación en los Presupuestos Generales de 2026. De no ser así, Izquierda Unida ha anunciado que abrirá actuaciones en el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. "Es una situación injusta que se lleva soportando 25 años", ha afirmado la organización.

IU se ha sumado así a las declaraciones emitidas por el diputado de Sumar Rafa Cofiño, quien recordó esta situación en una interpelación al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso. El representante denunció "la responsabilidad del PP del expresidente Aznar y el exministro Álvarez Cascos, que autorizó en el año 2000 la prórroga del Peaje del Huerna y amplió la concesión a Aucalsa hasta 2050". "Aunque usted y su Ministerio no hayan creado este problema, a usted y a su Ministerio les corresponde solucionarlo", afirmó Cofiño.

La organización de izquierda alternativa ha llamado a partidos y organizaciones de la sociedad civil a realizar un frente común para reclamar esta liberalización al ministerio. "Se deben explorar todas las acciones de presión política, acciones judiciales y movilizaciones para lograr la bonificación", ha zanjado Izquierda Unida.