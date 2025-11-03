UPL lleva a la Fiscalía la situación de la AP-66 y reclama la devolución del dinero cobrado en el peaje

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha llevado este lunes a la Fiscalía de León una solicitud para que se defiendan los derechos de los usuarios de la autopista AP-66 basándose en la sentencia del Tribunal Supremo que declara "abusivo" cobrar íntegramente el peaje en autopistas de titularidad concesionada cuando el servicio no se presta en condiciones "suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad" sin que los usuarios hayan sido informados.

La formación ha reclamado la devolución a los usuarios del importe del peaje, ya que actualmente la autopista AP-66, concesionada a Aucalsa, "se encuentra afectada por diversas obras de adecuación en sus túneles y por la existencia de un argayo o derrumbamiento que ha provocado cortes y ralentizaciones graves del tráfico, con incrementos sustanciales del tiempo de viaje y, en ocasiones, paradas prolongadas".

A pesar de ello, han señalado que "se sigue cobrando por la entidad concesionaria de la autopista el mismo importe que si el servicio se prestase sin contratiempo alguno". "Por este motivo, se solicita a la Fiscalía que se requiera al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que verifique el cumplimiento de la citada doctrina y exija a Aucalsa el reintegro total o parcial del importe de los peajes abonados por los usuarios que hayan sufrido retrasos significativos o deficiencias del servicio sin haber sido informados previamente", ha afirmado UPL.

Por último, ha reclamado que se adopten medidas "inmediatas de transparencia e información en tiempo real en todos los puntos de acceso y pago de la autopista".