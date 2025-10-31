La última medida "injustificada" de Renfe une a PP, PSOE, UPL y Vox en León, que también rechazan el peaje de la AP-66

Unanimidad en León de todos los partidos contra la última medida "injustificada" de Renfe

Bloque de acción común contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en León. PSOE, UPL, PP y Vox se han unido en el Ayuntamiento para cargar contra una de las últimas medidas en la ciudad de la cartera liderada por el vallisoletano Óscar Puente, además, de impulsar una moción institucional para hacer realidad una de sus reivindicaciones históricas.

En primer lugar, este viernes saldrá adelante, durante la sesión plenaria, una moción conjunta presentada por todos los grupos contra la decisión "sin previo aviso" del Ministerio para retrasar el tren León-Palencia de las 08:00 a las 08:15, que afecta a varios trabajadores leoneses, especialmente docentes.

En segundo lugar, se ha aprobado una declaración institucional, con el apoyo unánime de todos, para reclamar la eliminación del peaje de la autopista León-Asturias.

Retraso del tren

En la moción del tren, los partidos relatan que los trabajadores se ven "afectados gravemente" en su movilidad y capacidad para cumplir con las obligaciones laborales que les competen. Y es que la salida a las 08:00 les permitía "llegar puntualmente a Palencia para iniciar su jornada laboral a las 09:00".

Sin embargo, el cambio, el cual ha llegado "sin previo aviso ni justificación oficial", deja "sin alternativa de transporte público viable". Aunque aclaran que existe un tren procedente de Asturias con salida de León a las 07:42 horas, el mismo "no realiza parada en Palencia, lo que impide su utilización".

Además, denuncian que ante la situación "injustificada de Renfe, los afectados han intentado obtener una solución en Renfe sin haber recibido hasta el momento una respuesta satisfactoria".

José Antonio Diez preside el pleno del Ayuntamiento de León

En este contexto, resaltan que el Ayuntamiento de León, "como institución más cercana a los ciudadanos", ha de ser "sensible a esta problemática".

Por todo ello, la unidad de acción de UPL, PSOE, PP y Vox insta a Renfe, a Adif y al Ministerio a que se recuperen los horarios originales del tren con salida en León a las 08:00 horas o, en su caso, la habilitación de una parada en Palencia que sale de León a las 07:42 procedente de Asturias.

Peaje León-Asturias

El otro bloque en el que todos los grupos se han unido ha sido por la eliminación del peaje de la AP-66, que une León con Asturias. A través de una declaración institucional, PSOE, PP, UPL y Vox exigen que se acabe con el cobro por la utilización del paso de altas prestaciones.

En el escrito explican que en 1975 se otorgó la concesión de la AP-66 por un plazo de 46 años, que se hubiera finalizado en octubre de 2021. Sin embargo, en 2011, "alegando una decisión adoptada en el año 2000", el Gobierno acordó una prórroga de 29 años hasta el 2050.

Esto implica que restan 25 años de gestión privada y, por ende, el cobro del peaje. La ampliación de la concesión, resaltan que ha sido "cuestionada por muchas voces ya en su momento" y han recordado que el pasado mes de julio, la Comisión Europea "dio un ultimátum a España en la que advertía llevará a nuestro país ante la Justicia si no modifica estas concesiones".

Unas concesiones que, según recalcan, "son contrarias a las normas de la licitación pública europea", ya que los contratos "se vendieron a las concesionarias sin haber abierto el proceso de licitación ni cumplir el trámite de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea".

Además, recuerdan que entre 2018 y 2021, el Gobierno ya eliminó el peaje de 1.084 kilómetros de carreteras de peaje en Asturias, Galicia o la Comunidad Valenciana, "alegando la seguridad en la comunicación y el aumento en el flujo de los vehículos en las vías convencionales debido al coste del pago". También coincidiendo con el fin de las concesiones.

Igualmente, han recordado que el Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico aseguró que la eliminación progresiva de los peajes es una "prioridad" para el Ejecutivo nacional, mientras que "dos tramos esenciales para las comunicaciones de los leoneses siguen gravados por la concesión".

Precisamente, la AP-66 entre León y Asturias y la vía que une la capital leonesa con Astorga. La primera de ellas la consideran el "eje principal" de comunicación, ya que también es la "salida de las mercancías leonesas hacia los puertos del Cantábrico".

Por eso, consideran que el mantenimiento del peaje en esta vía "esencial" para la actividad económica supone un "agravio respecto a otros territorios sin gravamen".

De la misma forma, aseguran que las bonificaciones para el pago de estos peajes "no es suficiente" porque aún así "son miles los vehículos" que recurren a las vías convencionales por "el alto coste del canon".

Avanzan que su liberación tendría "importantes consecuencias positivas" para la comunicación entre León y Asturias que están "unidas por importantes vínculos históricos, económicos, sociales y culturales".

En definitiva, dos cuestiones en materia de transporte por carretera y ferroviario que unen a los distintos signos políticos contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.