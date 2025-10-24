Mañueco ayudará a Diez para que León sea Gran Ciudad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde socialista de León, José Antonio Diez, se han reunido este viernes en Valladolid, solo un día antes de que se inicie la convención del PSOE en la capital leonesa que clausurará este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que no asistirá el regidor leonés, enfrentado con la dirección provincial del partido de Javier Alfonso Cendón.

Diez ha recriminado al partido no haber considerado "necesaria" su participación por ser "alguien reivindicativo y que defiende lo justo y a los ciudadanos". "Parece que eso no es lo que más se lleva en mi partido y ha decidido que mi presencia, la de uno de los pocos alcaldes de capital de provincia que tiene el PSOE, no es necesaria ni interesante, cosa que respeto", denunciaba el alcalde esta misma semana.

Durante la reunión con Mañueco, el presidente de la Junta ha asegurado que el Gobierno autonómico respaldará la iniciativa para la constitución de León como Gran Ciudad si así lo aprueba el pleno del Ayuntamiento. Mañueco ha valorado positivamente la propuesta del alcalde leonés, José Antonio Diez, a quien le ha trasladado "su compromiso con el municipalismo y la mejora de los servicios públicos".

El Ejecutivo autonómico se ha comprometido a facilitar la tramitación como Gran Ciudad en la medida de sus competencias "y a apoyar técnicamente su desarrollo en coordinación con el Consistorio leonés". La Junta ha destacado que se trata de un encuentro que se enmarca en el compromiso del Gobierno autonómico "con el diálogo institucional y la colaboración con los ayuntamientos de la Comunidad, atendiendo sus iniciativas y trabajando conjuntamente por el desarrollo equilibrado del territorio".

Mañueco ha manifestado "su respeto a la autonomía local y al derecho autorregulatorio municipal", y por ello ha valorado positivamente la propuesta que permitirá dotar a León "de nuevas herramientas de gestión, mayor descentralización administrativa y una mayor capacidad para atender las necesidades de sus vecinos". De esta forma, la Junta ha mostrado su disposición a facilitar su tramitación en la medida de sus competencias y a apoyar técnicamente su desarrollo, en coordinación con el Ayuntamiento.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico impulsará la aprobación de esta propuesta por las Cortes de Castilla y León, tal y como establece la normativa vigente. Con esta iniciativa, la Junta ha reafirmado su compromiso con "el fortalecimiento del municipalismo y con la mejora de los servicios públicos, avanzando en una Castilla y León más cohesionada, moderna y cercana a las personas".