Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Una ambulancia medicalizada de Sacyl

León

Herido un joven de 23 años tras una colisión entre un coche y un camión en la provincia de León

La víctima ha sido trasladada en UVI móvil al hospital de Ponferrada.

Más sucesos: Detienen a dos personas tras ocasionar lesiones graves a un hombre durante una reyerta en Burgohondo

Publicada

Noticias relacionadas

Un joven de 23 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras una colisión entre un coche y un camión en la provincia de León. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 5:25 horas avisando de un accidente en la A-6 en el km 372 dirección La Coruña.

Desde la sala del 112 se ha trasladado aviso a Sacyl, Policía Local de Bembibre, Guardia Civil de Tráfico de León y Bomberos de Ponferrada, que posteriormente han sido anulados ya que se confirmaba que no era necesaria su intervención. Se trataba de un golpe por alcance entre un turismo y un camión.

La Guardia Civil inmoviliza en Arcos de Jalón a un camionero que multiplicaba por siete la tasa de alcoholemia permitida

Se ha solicitado asistencia para el conductor del turismo, un joven de 23 años que estaba consciente. Al lugar ha acudido una UVI móvil que ha atendido al herido y lo ha trasladado al hospital El Bierzo de Ponferrada.