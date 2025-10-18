Herido un joven de 23 años tras una colisión entre un coche y un camión en la provincia de León

Un joven de 23 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras una colisión entre un coche y un camión en la provincia de León. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 5:25 horas avisando de un accidente en la A-6 en el km 372 dirección La Coruña.

Desde la sala del 112 se ha trasladado aviso a Sacyl, Policía Local de Bembibre, Guardia Civil de Tráfico de León y Bomberos de Ponferrada, que posteriormente han sido anulados ya que se confirmaba que no era necesaria su intervención. Se trataba de un golpe por alcance entre un turismo y un camión.

Se ha solicitado asistencia para el conductor del turismo, un joven de 23 años que estaba consciente. Al lugar ha acudido una UVI móvil que ha atendido al herido y lo ha trasladado al hospital El Bierzo de Ponferrada.