Herido un joven de 23 años tras una colisión entre un coche y un camión en la provincia de León
La víctima ha sido trasladada en UVI móvil al hospital de Ponferrada.
Más sucesos: Detienen a dos personas tras ocasionar lesiones graves a un hombre durante una reyerta en Burgohondo
Un joven de 23 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras una colisión entre un coche y un camión en la provincia de León. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 5:25 horas avisando de un accidente en la A-6 en el km 372 dirección La Coruña.
Desde la sala del 112 se ha trasladado aviso a Sacyl, Policía Local de Bembibre, Guardia Civil de Tráfico de León y Bomberos de Ponferrada, que posteriormente han sido anulados ya que se confirmaba que no era necesaria su intervención. Se trataba de un golpe por alcance entre un turismo y un camión.
Se ha solicitado asistencia para el conductor del turismo, un joven de 23 años que estaba consciente. Al lugar ha acudido una UVI móvil que ha atendido al herido y lo ha trasladado al hospital El Bierzo de Ponferrada.