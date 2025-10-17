La Guardia Civil detiene en Arcos de Jalón a un camionero que multiplicaba por siete la tasa de alcoholemia permitida

La Guardia Civil inmovilizó en la localidad de Arcos de Jalón (Soria) a un camionero que conducía su vehículo de forma errática. La prueba de alcoholemia registró una tasa de 1,9 y 1,12 mg/l de aire respirado.

Esto supone multiplicar por siete el límite permitido de 0,15 para un conductor profesional que además iba al volante de un vehículo de más de 3.500 kilogramos.

El camión articulado fue interceptado por dos motoristas de la benemérita después de que varios conductores que transitaban por la A-2 hubieran avisado a las fuerzas de seguridad de la peligrosidad del vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado días 7 de octubre sobre las 19.30 horas.

El conductor está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán. Puede enfrentarse a una pena de prisión de 3 a 6 meses.

Este suceso ocurrió tan solo cuatro días después de otro camionero que cuadruplicaba la tasa de alcohol tuviera un accidente en la provincia de Soria. En este caso fue en Langa de Duero y era conductor de un vehículo de mercancías peligrosas que se salió de la vía y volcó.

Las fuerzas de seguridad recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana en casos como el de Arcos de Jalón, que ha podido evitar un accidente. Recomiendan que ante cualquier conducta sospechosa o problema de seguridad se alerte a través de la aplicación móvil gratuita Alertcops.