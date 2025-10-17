Detienen a dos personas tras ocasionar lesiones graves a un hombre durante una reyerta en Burgohondo

Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil de Cebreros como responsables de causar lesiones graves a un hombre durante una reyerta en el municipio de Burgohondo.

Los detenidos, de 25 y 42 años, han sido denunciados por dos delitos: por homicidio en grado de tentativa y por otro delito de lesiones.

La víctima recibió una brutal paliza durante una reyerta el pasado 4 de octubre. Los hechos se han conocido una vez que ha presentado denuncia.

El agredido tuvo que ser atendido en las urgencias del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Tuvo que recibir 33 puntos de sutura en la cabeza, pecho y cuello.

Las fuerzas de seguridad lograron localizar a los agresores tras realizar una investigación de lo sucedido. El juez ha decidido poner protección a la víctima para evitar cualquier nueva agresión.