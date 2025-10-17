La fatídica N-122 se cobra la vida de una conductora portuguesa en Fonfría: segundo accidente mortal en 24 horas

Una conductora de nacionalidad portuguesa de unos 30 años ha fallecido este viernes tras una colisión fronto-lateral con un camión en la fatídica N-122, en el término municipal de Fonfría (Zamora).

Según fuentes de la Guardia Civil, el siniestro se ha producido en el kilómetro 508 de la carretera Zaragoza-Portugal, en sentido ascendente.

Los alertantes han llamado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 11:27 horas, avisando de que una conductora se encontraba atrapada en su turismo tras colisionar con un vehículo articulado.

El vehículo siniestra en la N-122 en Fonfría GC

Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Zamora y el servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado el helicóptero medicalizado.

Finalmente, el personal sanitario no ha podido hacer nada por la vida de la mujer, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Carretera mortal

No es el primer accidente mortal en esta carretera, que cada año acumula múltiples accidentes que acaban con la vida de varios conductores. Precisamente, este pasado jueves se produjo otro que terminó con el fallecimiento de un motorista de 62 años en Valladolid.

Fue a la altura del municipio de Traspinedo, donde el motorista colisionó con un camión. No es tampoco el único fallecido en este "punto negro" de las carreteras en la Comunidad en estos últimos meses.

El 21 de septiembre fallecía un joven de 22 años también en Traspinedo y el pasado 31 de julio también perdía la vida un vecino de Ágreda (Soria) en la N-122 en su tramo por la provincia de Zaragoza.