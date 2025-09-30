Dimite el alcalde socialista de Villafranca del Bierzo ante la imposibilidad de seguir gobernando en solitario

El alcalde del municipio leonés de Villafranca del Bierzo, el socialista Anderson Batista, ha presentado su dimisión en el cargo este martes ante la imposibilidad de seguir gobernando en solitario, después de que sus concejales del grupo municipal socialista abandonasen el equipo de Gobierno el pasado mes de abril.

La crisis en el gobierno de Villafranca del Bierzo comenzó el pasado 18 de marzo, cuando el pleno aprobó la peatonalización de la calle del Agua con los votos del alcalde y de la oposición del PP, mientras que el resto de los concejales socialistas, así como el edil de Coalición por el Bierzo, hasta ese momento socio de Gobierno, rechazaron la propuesta defendida por el alcalde.

Tras ello, Batista destituyó al bercianista, Santiago Castelao, y en el mes de abril los cuatro concejales del PSOE, David Rodríguez, Carlos Rey, María Ángeles Sanjuán y Diego Corcoba, abandonaron el gobierno y pasaron al grupo de no adscritos, dejando al regidor en solitario al frente del Ayuntamiento del municipio.

Su dimisión se formalizará mañana en un pleno extraordinario convocado a las 10:00 horas y tras el que Batista ofrecerá una comparecencia de prensa. El pleno contempla la elección de nuevo alcalde y el Gobierno municipal de Villafranca del Bierzo podría regresar a manos del PP con José Manuel Pereira al frente.