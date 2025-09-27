Polémica por una subvención para rehabilitar la Casa Gil en el Bierzo: piden a la Junta revisar el reintegro de la ayuda

El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que solicita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que reconsidere la decisión de declarar incumplidas las condiciones de la subvención concedida a la Fundación Biblioteca Enrique Gil para la rehabilitación de la casa natal del escritor berciano Enrique Gil y Carrasco, en Villafranca del Bierzo, y que, en consecuencia, se reclame el reintegro íntegro de las cantidades ya percibidas.

El conflicto tiene su origen en la Orden de 27 de diciembre de 2023, mediante la cual la Junta concedió una subvención directa de 100.000 euros a la Fundación con el objetivo de financiar las obras de consolidación, rehabilitación y puesta en valor de la denominada Casa Gil.

Según la resolución de concesión, los fondos podían aplicarse no solo a las actuaciones materiales sobre el inmueble, sino también a estudios técnicos, honorarios facultativos y gastos de difusión o promoción.

En virtud de esa misma orden, la Fundación recibió en 2023 un anticipo de 65.800 euros, correspondiente a la primera anualidad.

El plazo de ejecución de las obras se extendía hasta el 31 de marzo de 2025, mientras que las justificaciones de gastos debían presentarse en dos fases: antes del 1 de julio de 2024 para la primera anualidad, y hasta el 4 de abril de 2025 para la segunda.

El 17 de junio de 2025, la Dirección General de Patrimonio Cultural declaró el incumplimiento de las condiciones de la subvención y ordenó el reintegro total de las cantidades percibidas, alegando tanto la ausencia de documentación justificativa válida como la no ejecución de las actuaciones subvencionadas.

Contra esta decisión, la Fundación Biblioteca Enrique Gil interpuso un recurso de reposición en el que defendía que las obras habían sido ejecutadas en su totalidad, certificadas por la dirección facultativa e incluso inauguradas públicamente.

Además, adjuntó facturas, transferencias y certificaciones de obra que, a su juicio, acreditaban el destino de los fondos.

La Fundación también denunció que la resolución se había basado en un informe del Servicio Territorial de Cultura de León de octubre de 2024, cuando aún quedaban cinco meses de plazo para ejecutar las obras, y en una visita de inspección en la que ni siquiera se pudo acceder al interior del inmueble.

El análisis del PC

Tras estudiar la documentación, el Procurador del Común subraya que sí se han llevado a cabo actuaciones de consolidación y rehabilitación que han permitido la creación del Jardín Romántico del Bierzo, espacio cultural anexo a los restos de la casa natal del escritor, inaugurado el 1 de julio de 2025 y ya en funcionamiento con exposiciones y actividades.

El propio folleto “Guía de Casa Gil. Jardín Romántico del Bierzo” acredita la existencia de un entorno cultural que ha requerido intervenciones materiales en el solar, en coordinación con el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo y otras instituciones.

Asimismo, el Procurador pone de relieve que en la propia resolución de Patrimonio se reconocen gastos directamente vinculados al objeto de la subvención por importe de 24.363,18 euros, correspondientes a estudios técnicos, proyectos y suministros.

De igual modo, considera que los gastos de difusión y promoción (11.414,82 euros) también deberían ser aceptados, al estar expresamente contemplados como subvencionables, incluso si se destinaron a promover el proyecto antes de su ejecución material.

Llamamiento a la Junta

En su resolución, Quintana concluye que no resulta ajustado reclamar el reintegro total de los 65.800 euros anticipados cuando se han justificado partidas relevantes y cuando el objeto del proyecto —la puesta en valor de la Casa Gil— ha tenido resultados visibles.

Por ello, insta a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a reconsiderar las alegaciones de la Fundación y a aceptar, al menos, el abono proporcional de los gastos reconocidos como justificados, además de aquellos ejecutados hasta marzo de 2025 que puedan acreditarse con posterioridad a la inspección de octubre de 2024.

El Procurador recuerda que la propia Ley General de Subvenciones (38/2003) y la Ley de Subvenciones de Castilla y León (5/2008) contemplan la reducción proporcional de la ayuda en caso de justificación parcial, y no necesariamente su anulación total. También alude al principio de confianza legítima que debe regir las relaciones entre la Administración y los beneficiarios de ayudas públicas.

La Junta de Castilla y León deberá ahora responder en el plazo de dos meses indicando si acepta o no las recomendaciones formuladas por el Procurador del Común. Hasta entonces, el futuro económico del proyecto cultural en torno a la Casa Gil y Carrasco continúa en el aire.