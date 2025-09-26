Iker Casillas, emocionado al recordar en León el Mundial de 2010: "Espero que el año que viene podamos revivir ese éxito"

El exportero Iker Casillas y el alcalde de León, José Antonio Diez, durante la recepción en el Ayuntamiento de la capital leonesa, este viernes

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido esta mañana al histórico exportero del Real Madrid y de la Selección Española Iker Casillas. Un encuentro que se ha celebrado en el Ayuntamiento de San Marcelo enmarcado en la visita del exfutbolista a la ciudad de León con motivo de su participación en el IX Foro FID Ciudad de León.

El regidor leonés le ha dado la bienvenida a la ciudad y ha resaltado la importancia de que deportistas de gran nivel, como él o Alberto Contador, al que recibió ayer, puedan hablar de su trayectoria y motivaciones en un foro como el FID.

Tras la visita institucional, Casillas, acompañado de organizadores y patrocinadores del FID, y del concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha ofrecido una rueda de prensa ante los medios de comunicación para trasladar sus impresiones ante la conferencia que ofrecerá esta tarde en el Auditorio Ciudad de León.

Revivir el éxito de 2010

En esa intervención, el exportero ha recordado emocionado el histórico triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica de 2010. "La gente lo tiene en su recuerdo, han pasado 15 años, parece que fue ayer, mucha gente te habla de ello y todos sabemos dónde estábamos en ese momento. Con el paso del tiempo la gente lo tiene más en el recuerdo y con más cariño", ha afirmado.

Y ha asegurado que cuando ve alguna imagen de aquel campeonato o alguien se lo nombra se sigue emocionando "recordando aquella experiencia". Casillas ha confiado en poder revivirla como aficionado y que el año que viene, en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, "se pueda dar esa segunda estrella".

"Es complicado y hay que tener mucha suerte, además de buenos jugadores, pero creo que la ensalada tiene todos los ingredientes para darle un buen aliño y que nos guste. Espero que el año que viene podamos revivir ese éxito", ha señalado.

Casillas ha reconocido, además, que cuando acudía a León en su etapa como futbolista profesional no podía disfrutar de la ciudad y que ahora la está "saboreando" más.

"Cuando venía aquí apenas era llegar al hotel, de ahí íbamos al campo, entrenábamos, partido y cada uno a su ciudad de origen. Ahora vienes de una manera diferente, más divertida. Ahora estoy disfrutando, saboreando y conociendo las ciudades", ha afirmado.

La nueva generación de porteros

También se ha referido al nivel de los porteros hoy en día en comparación a los de su generación. "Crecí con César, Molina o Palop, porteros de un nivel mayúsculo. Hemos tenido un vacío de un portero referente, ahora está Joan García, pero con Raya, Simón o Remiro está resurgiendo. Los ejemplos que tenemos son buenos para que los chavales puedan tener una referencia", ha dicho.

Y ha reflexionado sobre la vida después del fútbol. "Me gustaría que la gente se olvidase de mí y poder hacer una vida normal, pero sé que seré un personaje un poco reconocido en España", ha reconocido.

"Cuando se acaban los focos cada uno tiene su vida y quiere emprender su camino, algunos compañeros quieren ser entrenadores y yo prefiero estar un poco alejado del fútbol, he disfrutado de mi vida como portero y ha sido maravilloso pero también tengo otra vida que es la que viene ahora", ha zanjado.

Iker Casillas es uno de los deportistas más destacados de nuestro país. Ha estado incluido en cinco ocasiones en el Once Mundial FIFA FIFPro y elegido cinco veces Mejor Portero del Mundo por la IFFHS, en su palmarés individual también figuran un Trofeo Bravo, un Trofeo Zamora y el Golden Foot.

Su impresionante trayectoria deportiva ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.