La Feria de la Cerámica de León abre sus puertas: 20 artesanos exhiben sus preciosas piezas tradicionales y contemporáneas

El alcalde de León, José Antonio Díez, y la concejala de Fiestas, Camino Orejas, inauguran la Feria de la Cerámica y Alfarería Ayuntamiento de León

La Feria de la Cerámica y Alfarería, que celebra su 45º edición, es un gran clásico de las Fiestas de San Froilán.

En esta ocasión, una veintena de artesanos se dan cita en León desde este jueves 25 de septiembre hasta el día 29. El alcalde de León, José Antonio Díez, ha sido el encargado de inaugurar la Feria y visitar los puestos junto a los organizadores y a la concejala de Fiestas, Camino Orejas.

Un evento organizado por la Asociación Profesional de la Cerámica en colaboración con el Ayuntamiento de León. Y donde se dan cita artesanos de todos los puntos de España: León, Portugal, Madrid, Salamanca, Ávila, Valladolid, Palencia, Burgos, Vigo, Málaga y Zamora.

Los puestos se ubican en la calle Ruiz de Salazar. En la Feria hay lugar para las piezas de alfarería tradicional y también para otras de cerámica más actual y contemporánea.

Todos los artesanos que se dan cita tienen una importante trayectoria en el mundo de la artesanía.

Participantes

-Zonacerámica, Orzonaga, León.

-Carla Dias, Portugal

-Alfarería Esteban, Santa Elena de JAMÚS, León

-Cerámica Caolín, Madrid

-Rocío Aguado, Palencia

-Lola Velasco, Segovia

-Iñigo Dueñas, Alba de Tormes, Salamanca

-Mercedes Vergara, Ávila

-Mónica Crespo, Burgos

-Libertad Pertierra, Logroño

-Victoria París, Palencia

-Alfarería Miguel San Juan, Jiménez de Jamuz, León

-Alfarería MIGONLI, La Bañeza, León

-Mercedes Alonso, Pereruela, Zamora

-Cecile Brillet, Málaga

-Juan Rodríguez, Vigo

-Isabel Robledo, Salamanca

-Krea, Valladolid

-Alicia Santiago, Valladolid

-Alfarería Domingues, Portugal