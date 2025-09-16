El Ayuntamiento de León y HP firman un acuerdo para convertir a la ciudad en líder en servicios digitales con IA

Firma del acuerdo por parte del alcalde de León, José Antonio Diez y del director general de HP SCDS, Miguel Ángel Turrado, este martes en el Ayuntamiento de la capital leonesa

Lograr una administración local más inteligente, eficiente y centrada en el ciudadano y convertir a la ciudad en líder en servicios digitales con Inteligencia Artificial. Ese es el objetivo del acuerdo firmado esta mañana por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el director general de HP SCDS, Miguel Ángel Turrado, en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

Las acciones se canalizarán a través del HP AI Lab ubicado en el Parque Tecnológico de León.

El alcalde ha asegurado que la Inteligencia Artificial “va a suponer un avance claro para el desarrollo de la gestión administrativa y la optimización, aceleración y simplificación de los expedientes administrativos y, lo que es más importante, del acceso de la ciudadanía a ellos”.

Además, José Antonio Diez ha añadido que en esta tarea “HP constituye, sin duda, el mejor socio para la aplicación de estas posibilidades de la IA y de ahí el convenio de colaboración que hemos firmado y que, esperamos, sea el avance de muchas más líneas de cooperación y trabajo mutuo”.

Un protocolo, ha precisado el regidor, que “abre las vías a decenas de proyectos que serán beneficiosos para la ciudadanía” y a través del que se pondrán en marcha dos iniciativas pioneras en transformación digital.

Por un lado, una plataforma de inteligencia artificial para la gestión administrativa, que permitirá simplificar y agilizar los trámites municipales, mejorando la experiencia del ciudadano y empresas, optimizando los procesos internos del Ayuntamiento.

Y, por otro, un gemelo digital del tráfico urbano de León, que facilitará la simulación y análisis de escenarios de movilidad en tiempo real, contribuyendo a una gestión más dinámica y adaptativa del entorno urbano.

Con estas acciones, León y su Ayuntamiento avanzan en la mejora de los servicios públicos digitales mediante el uso de inteligencia artificial, reforzando su compromiso con la innovación tecnológica al servicio del ciudadano.

Por su parte, Miguel Ángel Turrado, director general de HP SCDS, ha señalado que “la inteligencia artificial está transformando la manera en que vivimos y trabajamos. Este acuerdo con el Ayuntamiento de León demuestra cómo la IA puede ponerse al servicio de las personas, mejorando la eficiencia de los servicios públicos y la calidad de vida en nuestras ciudades”.

También ha detallado que HP celebra este año su 20 aniversario en la ciudad de León, una fecha especial para ratificar su “compromiso con la innovación y compromiso con León y con la sociedad leonesa”.