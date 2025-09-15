El boxeador Antonio Barrul, a por el título iberoamericano en su León natal: "Es el combate más importante de mi carrera"

Antonio Barrul presenta junto al alcalde de León, José Antonio Diez, y el concejal de Deportes, Vicente Canurias, el combate "más importante" de su carrera

"Este no es un combate más". Así de rotundo se ha mostrado el boxeador Antonio Barrul durante la presentación de su nuevo combate, el cual ha asegurado que será el "más importante" de su carrera "hasta la fecha".

El púgil leonés de 26 años se jugará el título WBA Iberoamericano en su ciudad natal. "Ganarlo sería un paso monumental", ha relatado.

La presentación del combate ha contado con la presencia del alcalde, José Antonio Diez, y el concejal de Deportes, Vicente Canuria, quienes han acompañado al joven boxeador este lunes, 15 de septiembre, en el Ayuntamiento de San Marcelo.

Barrul tratará de conseguir este título compitiendo contra un "boxeador de renombre internacional" como es el caso de Fran Mendoza, en un combate del que se revelarán todos los detalles próximamente.

En cualquier caso, Mendoza se trata de un púgil con un récord notable de 20 victorias, siendo 8 de ellas por K.O., y una única derrota, contra el número seis del mundo.

El boxeador leonés ha trasladado al alcalde su deseo de alcanzar la victoria y reinar en su tierra, mientras que Diez ha mostrado el "orgullo" para la ciudad por contar con deportistas de "tan alto nivel que ponen el nombre de León en el mapa de la élite del deporte".