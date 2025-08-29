León contará con más de 190 nuevas viviendas: el Ayuntamiento da luz verde a su construcción

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado varios expedientes de licencia de obra y licencia urbanística para la construcción de más de 190 viviendas en distintos barrios y áreas de la ciudad, promovidas de forma particular por distintas empresas y particulares.

Según señalan desde el Consistorio, la obra más importante supondrá la construcción de 63 viviendas, trasteros y garajes en la calle Juan Pablo II con vuelta a la avenida de Fernández Ladreda.

Asimismo, el órgano de Gobierno ha aprobado los trámites para la ejecución de las promociones en la calle Juan Pablo II, con 48 viviendas; en el sector Universidad, un edificio de 34 viviendas; en la calle Lázaro de Cárdenas, con 20 viviendas; en la avenida de Álvaro López Núñez, con 17 viviendas, y de distintas promociones de residencias individuales.

Parque infantil

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno también ha ratificado los trámites de contratación para la construcción de un parque infantil destinado a niños y jóvenes de hasta 14 años en la confluencia de la calle Los Aluches con la plaza de la Unión Europea, en el barrio de La Lastra, con un presupuesto de 298.692,25 euros.

El plazo fijado para la realización de las obras y ubicación de los equipamientos de juegos será de tres meses desde la formalización del contrato.

El proyecto contempla la construcción de suelos de seguridad para la ubicación de un área de juegos en un área de 1.500 metros cuadrados de superficie en la plaza.

Nuevos bancos

Dentro de los proyectos de mejora de la ciudad, también ha acordado la licitación del contrato para la adquisición de bancos de mobiliario urbano con el fin de instalar nuevos elementos y sustituir los que se encuentran en peor estado de conservación.

El contrato tiene un coste total de 140.000 euros y un plazo de entrega de los elementos de cuatro meses desde la adjudicación del suministro.

Aparcamiento del campo de fútbol

Del mismo modo, la Junta de Gobierno ha aprobado la contratación del proyecto para la ejecución de obras de alimentación eléctrica en el aparcamiento del estadio municipal Reino de León.

Un proyecto que contempla un presupuesto de 99.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, y que permitirá mejorar las instalaciones.

Ceremonia de Las Cantaderas

Por otro lado, tal y como ha informado el Ayuntamiento, el concejal delegado de Modernización y Servicio de Limpieza, Jon Ander Fernández Ferreras, será el síndico y portavoz municipal en la ceremonia del Foro u Oferta de Las Cantaderas.

Un evento que se desarrollará el domingo 28 de septiembre en el Claustro de la Catedral.