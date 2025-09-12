León se prepara para vivir San Froilán entre la tradición y la vanguardia

En León hay una fiesta que late con fuerza propia: San Froilán. Cada otoño, la ciudad se viste de identidad, memoria y orgullo con un programa que rescata lo más profundo de sus tradiciones y lo mezcla con propuestas innovadoras.

Pendones, carros engalanados y Cantaderas siguen marcando el pulso de una celebración que, sin renunciar a lo popular, abre la puerta a la música actual y a espectáculos de última generación.

Del 25 de septiembre al 6 de octubre, la capital leonesa se convertirá en escenario de una programación variada.

A la Feria de la Alfarería y Artesanía, el Mercado Medieval de las Tres Culturas, el Come y Calle en el Jardín de San Francisco o el Festival Celta Internacional Reinu de Llión se suman este año novedades como un pasacalles de luz y percusión (sábado 26 de septiembre) o el esperado espectáculo ‘Las tradiciones de San Froilán’, en el que 300 drones iluminarán el cielo del Bernesga el 4 de octubre.

La música también reclama su espacio con el Proyecto Península, que reunirá a artistas de primer nivel. Xoel López, Blanca Paloma, María José Llergo o Lia Kali compartirán cartel con formaciones como El Nido, Fetén Fetén, Rodrigo Martínez o Sanguijuelas del Guadiana, dando forma a un mosaico sonoro que conecta lo local con lo global.

Pero si hay una jornada que concentra la esencia de San Froilán, esa es el 28 de septiembre. Ese domingo, León recibirá a 357 pendones que ondearán en representación de más de 230 pueblos de la provincia, junto a 26 carros engalanados.

En la Catedral tendrá lugar, como cada año, la ceremonia de Las Cantaderas, que recuerda la victoria cristiana en la Batalla de Clavijo y la liberación del tributo de las cien doncellas.

La cita recupera el pulso de la historia con un ritual dialéctico que siempre termina igual: sin acuerdo entre el Ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio.

La romería a la Virgen del Camino, el 5 de octubre, será otro de los momentos de mayor arraigo popular. Miles de leoneses acompañarán a su patrona en una tradición que une fe, identidad y sentimiento colectivo.

San Froilán vuelve a demostrar que en León tradición y modernidad no se excluyen, sino que se complementan. La pólvora y la música conviven con drones y percusión luminosa. Los pendones ondean junto a guitarras eléctricas. Y la ciudad se reafirma, un año más, como punto de encuentro entre el pasado que la define y el futuro que la proyecta.