El Ayuntamiento de León aprueba definitivamente la zona de bajas emisiones

El Pleno del Ayuntamiento de León ha dado luz verde este viernes a la aprobación definitiva de su Ordenanza de Movilidad a la que se incorpora el proyecto de zona de bajas emisiones (ZBE), que se aplicará únicamente en los momentos que se registren episodios de contaminación atmosférica.

Tras aprobar el proyecto el pasado mes de junio, este viernes se ha dado el último paso antes de la entrada en vigor de la ZBE, que comenzará a ser aplicable a partir del momento que la modificación de la Ordenanza se publique en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de León y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Una medida que viene a cumplir el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, que obliga a las poblaciones de más de 50.000 habitantes a establecer una ZBE a raíz de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En el caso de León, el proyecto contempla 112 hectáreas de monitorización del tráfico y restricciones al mismo solamente en los casos de que se produzca una alerta autonómica de superación de concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas PM10 por encima de los umbrales permitidos.

Una situación, no obstante, que en su momento aseguraron desde el Ayuntamiento de León que "nunca se habría registrado" en la ciudad hasta la fecha. Será la Junta de Castilla y León, en caso de que se dé, la administración encargada de activar la ZBE.

La zona limitará el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos con el objetivo de reducir la contaminación del aire y el ruido. Ahora bien, no se impondrán nuevas sanciones, sino que se mantendrán las normas que ya existen.

El área afectada comprende al casco antiguo y parte del ensanche de León. El perímetro se extiende por 4,5 kilómetros y hay cámaras instaladas para controlar los vehículos que entran y salen de la misma en caso de activación.

Todas las calles dentro del perímetro quedan incorporadas a la ZBE y serán restringidas a ciertos vehículos en caso de activación.

El perímetro está comprendido por las calles López de Fenar, Prado de los Judíos, Murias de Paredes, Caño Badillo, Salvador del Nido, Panaderos, Arquitecto Ramón Cañas del Río, Perales, Alfonso El Justiciero, El Espolón, Álvaro López Núñez, avenida de los Reyes Leoneses y la plaza de San Marcos.

El acceso estará permitido en todo momento a residentes, servicios públicos, personas con discapacidad, personas mayores, propietarios de garaje, hoteles, repartidores, hospitales, centros educativos y mercados, además de otros casos especiales como actos culturales o ferias.

Tras pasar la pertinente exposición pública y la presentación de alegaciones, cuyo plazo fue ampliado el pasado mes de julio, llega ahora la aprobación definitiva en la sesión ordinaria del Pleno Municipal correspondiente al mes de septiembre.