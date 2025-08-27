Muere una mujer tras ser atropellada en un pueblo de León

Una mujer ha fallecido este miércoles por la mañana tras sufrir un atropello en la carretera de Banuncias, en el municipio leonés de Cembranos. Los servicios de emergencia solo han podido confirmar el fallecimiento a su llegada al lugar de los hechos.

El 112 Castilla y León ha recibido un aviso las 10:21 horas de la mañana que indicaba que un turismo había atropellado a una mujer de unos 75 años que se había quedado en la cuneta.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.